Thuis stil zitten niet nodig met tv van Canal Digitaal

Wat te doen met al je energie, nu iedereen thuis zit? Om haar klanten te helpen actief te blijven introduceert Canal Digitaal aanbevelingen die zich richten op het doen van activiteiten én op spelprogramma’s. Deze aanbevelingen zijn te vinden in de TV App voor smartphone, smart-tv en web en in de ontvangers die aangesloten zijn op internet.



Canal Digitaal heeft sinds vorige week twee rijen met aanbevelingen toegevoegd. Lekker bezig! biedt programma’s om je in beweging te houden of andere activiteiten te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn ‘Nederland in beweging’, ‘Zappsport@HOME’, maar ook ‘Jamie’s 30-Minute Meals’ en vele andere programma’s.



Naast Lekker bezig! introduceert Canal Digitaal ook Weet jij het beter? waarbij een selectie van spelprogramma’s aangeboden wordt voor ontspannen hersengymnastiek om alleen of met het gehele gezin aan mee te doen. Denk hierbij aan programma’s als ‘Weet ik veel’, ‘50/50’, ‘Per seconde wijzer’ en nog veel meer.



Christiaan Puper (VP Country Manager Benelux van M7): “Wij willen op deze manier onze klanten graag wat extra afleiding bieden. Wij laten graag onze klanten iets bijzonders ontdekken en zorgen op deze manier dat zij specifieke programma’s vinden. De aangeboden programma’s kunnen op elk moment worden bekeken, waar en wanneer het de klant uitkomt, zoals veel klanten in de afgelopen dagen al hebben gedaan.”



