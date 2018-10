Kinderombudsvrouw start Kinderrechtentour door Nederland

Vandaag gaat de Kinderrechtentour van start. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer reist twee weken lang door Nederland om van kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden. Van jonge topsporters tot jongeren die op straat leven en van kinderen van militairen tot jongeren die kampen met een eetstoornis.



De Kinderrechtentour vindt plaats van maandag 1 tot en met maandag 15 oktober 2018. Tijdens de tour reist de Kinderombudsvrouw met haar team het land door. Elke dag spreekt ze een andere groep kinderen en jongeren. Wat gaat er goed in hun leven, wat zijn hun zorgen, hoe zien zij hun toekomst en wat willen zij in Nederland veranderen als zij het voor het zeggen hebben?



Met de verhalen, ervaringen en meningen wil de Kinderombudsvrouw kinderen en jongeren een stem geven in haar werk en problemen aankaarten bij de verantwoordelijke partijen. Ze kijkt uit naar de gesprekken tijdens de tour: 'Als Kinderombudsvrouw kom ik op voor de rechten van kinderen en jongeren. Een van mijn belangrijkste taken is om te zorgen dat zij echt mee kunnen praten én mee kunnen beslissen. Ik wil dus van kinderen en jongeren zelf horen wat zij belangrijk vinden. Zij weten immers als geen ander wat er speelt in hun eigen leven.'



Programma



De Kinderrechtentour start maandag 1 oktober met een bezoek aan de Rijdende School in Weert. Op deze mobiele basisschool krijgen kinderen van kermisexploitanten les. De Kinderombudsvrouw praat met de kinderen over hoe het is om steeds op een andere plek te wonen en met andere kinderen in de klas te zitten. Op dinsdag 2 oktober is de Kinderombudsvrouw bij Extralent Kerobei in Blerick. Dit is een basisschool die onderwijs aanbiedt voor hoogbegaafde leerlingen die in het reguliere onderwijs vastlopen.



Donderdag 4 oktober staat een werkbezoek aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op het programma. De Kinderombudsvrouw is vrijdag 5 oktober in Friesland om van jongeren die op straat leven of hebben geleefd te horen wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Zaterdag 6 oktober loopt de Kinderombudsvrouw mee met scoutinggroep de Zwervers in Assen. Zij hebben een speciale speltak voor scouts met een verstandelijke beperking.



De tweede week van de tour start op maandag 8 oktober in Zutphen. Hier praat de Kinderombudsvrouw met een aantal jongeren die in behandeling zijn voor een eetstoornis. Hoe ervaren zij de hulp die ze ontvangen en wat zouden zij veranderen voor leeftijdgenoten die met dezelfde problemen kampen?



Dinsdag 9 oktober vertellen jongeren van JoU jongerenwerk uit Utrecht wat er speelt in hun leven. In Amsterdam bezoekt de Kinderombudsvrouw op 10 oktober de Kleinschalige Voorziening. Bij deze preventieve jeugddetentie-instelling worden jongens na hun eerste of tweede delict preventief in hechtenis genomen. Ze mogen overdag naar school, stage of werk en verblijven verder in de instelling.



Op donderdag 11 oktober praat de Kinderombudsvrouw met kinderen van militairen en veteranen. Hoe is het om je vader of moeder voor langere tijd te moeten missen en hoe gaat het als ze weer thuiskomen? Jongeren die op het platteland wonen, vertellen de Kinderombudsvrouw op vrijdag 12 oktober wat daar leuk en minder leuk aan is. De Kinderrechtentour wordt maandag 15 oktober afgesloten met een bezoek aan de jonge topsporters van voetbalclub ADO Den Haag.



Vragenlijst



De Kinderombudsvrouw wil van zo veel mogelijk kinderen en jongeren horen hoe het met ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Kinderen van acht tot achttien jaar kunnen van zich laten horen via de online vragenlijst op www.dekinderombudsman.nl/kinderrechtentour. Dit kan tot 21 oktober 2018.



Resultaten



De resultaten uit de vragenlijst en de gesprekken tijdens de Kinderrechtentour worden op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, gepresenteerd.



De Kinderombudsman gaat elke twee jaar op Kinderrechtentour. De eerste Kinderrechtentour vond plaats in 2016. Uit deze tour kwam onder andere naar voren dat kinderen en jongeren in Nederland echte aandacht willen en dat er iets wordt gedaan aan schoolstress.