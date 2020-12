Internationale fotowedstrijd over eenzaamheid in coronatijd

AMSTERDAM, 21 december 2020 – Het platform Samen voor vrijheid en verbinding (Samenvvv) houdt in december en januari een internationale fotowedstrijd rond het thema ‘Eenzaamheid in de coronaperiode’. Doel is om de eenzaamheid rond Kerstmis en Oud & Nieuw vanwege de coronarestricties onder de aandacht te brengen.



Het platform wil ondersteuning bieden aan het oplossen van sociale problemen via het medium kunst. Vanwege de pandemie en de nieuwe lockdown zijn mensen plotseling gedwongen thuis te werken of in quarantaine te gaan of ze komen anderszins in een sociaal isolement terecht. Normaliter betekenen de feestdagen gezelligheid, maar dit jaar zullen veel mensen die dagen in eenzaamheid doorbrengen.



Bij de fotowedstrijd wordt deelnemers gevraagd een foto met het thema eenzaamheid in de coronaperiode te maken en naar het platform te sturen. Inzendingen gaan via de website https://www.samenvvv.nl. Dat kan tussen 20 december en 15 januari. Bezoekers van de site kunnen tussen 16 en 26 januari hun stem uitbrengen op de foto’s. Aan de hand van die stemmen wordt een top-5 van beste foto’s samengesteld waaruit een jury de winnaars kiest.



De uitslag wordt op 28 januari vanaf 19.00 uur bekendgemaakt via het Twitter-account http://twitter.com/samenvvv met de hashtag #Eenzaamheidtijdenscorona. Daarop worden tegelijkertijd de winnende foto’s gedeeld. De winnaar ontvangt 300 euro en een geschenk, de nummer twee krijgt 200 euro en een geschenk en de nummer drie 100 euro en een geschenk. Vanaf 19.15 uur worden de resultaten ook op de website bekendgemaakt.



Platform Samen voor vrijheid en verbinding organiseert de fotowedstrijd in samenwerking met Platform INS ( https://platformins.nl ), Stichting IPN ( https://www.stichtingipn.nl ) en psikorehberim ( http://www.psikorehberim.com ).