PERSOONLIJKE UITNODIGING 2** DINER IN ZEIST

U bent persoonlijk van harte uitgenodigd bij het 4-hands diner van Syrco Bakker en Kasteel Kerckebosch.



Tijdens dit diner laten wij de typerende smaken uit de koker van 2** Michelin chef Syrco Bakker (Restaurant Pure C), die zich het beste laten kenmerken als licht, fris en vooral vernieuwend, samen komen met onze eigen Kasteel Kerckebosch filosofie.



We starten onze culinaire reis in het mooie Zeeland en gaan via onze gezamenlijke Indische roots terug naar het bosrijke Zeist. Dit alles is “gemarineerd” met de geurige Hierbas de las Dunas, een likeur van achttien soorten kruiden, bloemen en planten uit de duinen.



Indische amuses



Saté lilit van Hollandse krab en gamba, gegrild op sereh



Frikadel “speciaal”



Bapoa met runder rendang en peper crème



Menu



Coquille St. Jacques - zee egel - corail - pompoen - duindoornbes



&



Coquille St. Jacques - zee egel - pinda - kokos



***



Mosselen - kaviaar - allium - ajo blanco - geroosterde kippenfond



***



Hondshaai in het groen- klassieker met een Pure C knipoog



Dit gerecht is tot stand gekomen door het initiatief NorthSeaChefs Nederland. Hier geven Chefs een podium aan de bijvangst vissen uit onze Noordzee.



***



Reerug- cantharellen- zuring- biet- jus naturel- buchteln- ree stoverij- eendenlever



***



Hierbas de las Dunas - passievrucht - venkel - pistache



&



Rozenbottel - umiboshi pruimen - kastanjes - koffie