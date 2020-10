Cisco is wederom de beste werkgever ter wereld

Nieuw internationaal rapport toont aan dat investeren in medewerkers tijdens crisistijd loont



Haarlem, 13 oktober 2020 – Voor de tweede keer op rij heeft techgigant Cisco de nummer 1 positie behaald bij de World’s Best WorkplacesTM die vandaag is gepubliceerd door Great Place To Work, in samenwerking met Fortune. DHL Express staat dit jaar op de tweede plek, gevolgd door hotelconcern Hilton.



Het is de 10e keer dat het onderzoeks- en adviesbureau Great Place To Work deze wereldwijde top 25 bekendmaakt. De 25 multinationals zijn geselecteerd uit meer dan 10.000 organisaties, die 10,2 miljoen medewerkers in 92 landen representeren. De top is gebaseerd op de scores van het medewerkersonderzoek en de evaluatie van het werkgeversbeleid.



René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: “Wij feliciteren de World’s Best Workplaces van dit jaar. Het is een behoorlijke prestatie voor organisaties met duizenden medewerkers in verschillende landen om een hoge vertrouwenscultuur te bouwen en in stand te houden. Zeker in 2020 waarin vele organisaties geconfronteerd worden met enorme uitdagingen laten deze werkgevers zien dat ze mensgericht blijven handelen. Een voorbeeld voor vele organisaties”.



De top 3 van deze lijst staat centraal in het nieuwe rapport “World’s Best Workplaces - Rising to Historic Challenges:



Hilton: De hotelindustrie was en is nog steeds hard geraakt door de coronacrisis. Alhoewel Hilton veel mensen moest laten gaan, heeft de organisatie manieren gevonden om medewerkers te ondersteunen in hun zoektocht om ergens anders te gaan werken. Zij hebben ook hun lege hotelkamers opengesteld (in totaal 1 miljoen hotelnachten) voor medische professionals om tijdelijk in te wonen. Tevens heeft het leiderschap een voorbeeld gesteld doordat het managementteam 50% van hun salaris heeft ingeleverd. Daarnaast krijgen alumni straks als eerste een notificatie zodra de vacatures weer open komen te staan.



DHL: Deze transportorganisatie werkt in meer dan 220 landen, waardoor de coronacrisis een grote impact heeft. DHL heeft vanaf het begin van de crisis de psychologische veiligheid van hun medewerkers centraal gesteld, zowel door veiligheidsprotocollen voor de koeriers als door snel te schakelen om te zorgen dat mensen die thuis moesten werken dat ook goed konden doen. Hun commitment om bij te dragen aan de maatschappij resulteerde in het prioriteit geven aan het transport van medische apparatuur. Ook blijven zij focussen op hun mensen door in crisistijd de medewerkersbetrokkenheid te blijven meten.



Cisco: Doordat wereldwijd van de een op de andere dag miljoenen mensen thuiswerkten, werd de vraag naar Cisco’s Webex online tool enorm. Dit bracht een enorme druk met zich mee om dit allemaal goed te laten verlopen. Vanaf de start van de crisis organiseert CEO Chuck Robbins wekelijkse 75 minuten check-ins om te luisteren naar medewerkers en hun vragen te beantwoorden. Naast de coronacrisis heeft de dood van George Floyd een grote impact gehad binnen Cisco. De organisatie organiseerde een 100-dagen sprint om alle thema’s rondom raciale ongelijkheid aan te pakken binnen de organisatie. Een voorbeeld hiervan is het voeren van gesprekken waarin door kleuren werd aangegeven welke opmerkingen constructieve feedback waren en welke niet.



Beter presteren in crisistijd door focus op mensen



De internationale onderzoeksdata van Great Place To Work laat zien dat hoe organisaties om zijn gegaan met hun mensen gedurende de kredietcrisis van 2007 tot 2009, een effect had op de bedrijfsresultaten. Organisaties waarin medewerkers een consistent positieve employee experience ervaarden lieten een omzetgroei van 14.4% zien. In dezelfde periode verloor de S&P 500 35.5% en FTSE 100 31%. Daarmee is goed werkgeverschap niet alleen moraal gezien de goede keuze. Het is de belangrijkste investering om als organisatie positiever uit de crisis te komen.



Over de World’s Best Workplaces



Organisaties kunnen in aanmerking komen voor deze jaarlijkse wereldwijde ranking indien zij meer dan 5.000 medewerkers hebben en op minimaal 5 nationale Best Workplaces lijsten van Great Place To Work staan. De criteria voor de nationale lijst zijn gebaseerd op diepgaand medewerkers- en werkgeversonderzoek. Dit jaar hebben meer dan 10.000 organisaties gemeten, die meer dan 10,3 miljoen medewerkers representeren.



Over Great Place To Work



Great Place To Work werkt vanuit de overtuiging dat een hoge mate van vertrouwen het belangrijkste concurrentievoordeel is voor organisaties. Het is niet te kopiëren en heeft een directe link met het verbeteren van bedrijfsresultaten (omzet, retentie, ambassadeurschap en innovatie). Al meer dan 35 jaar werkt deze organisatie wereldwijd, momenteel in 60 landen, vanuit hetzelfde gedachtegoed.



Great Place To Work werkt vanuit twee perspectieven: vanuit de medewerkers én vanuit het (HR-)leiderschap. Deze combinatie vormt de basis voor de lijst van Best Workplaces. Daarnaast begeleidt de organisatie werkgevers naar een meer mensgerichte organisatie door middel van advies, training en workshops. Op basis van de jarenlange ervaring heeft Great Place To Work een grote en internationale database met (trend)gegevens over goed werkgeverschap en talloze Best Practices voor een succesvolle organisatiecultuur over topics als onboarding, communicatie en beloning.