Festival ‘Masterly The Hague’ Dutch Design ontmoet Hollandse Meesters

Nederland heeft er een nieuw cultureel evenement bij: Masterly The Hague. Een festival waar historische Hollandse meesterwerken en Dutch Design samenkomen. In het koninklijke Den Haag zijn drie monumentale panden aan de Hofvijver daarvoor het decor.



Prinsjesdag in stijl



Rondom Prinsjesdag openen deze panden hun deuren voor publiek en is het gedurende 4 dagen in 25 stijlkamers een feest van schoonheid en vakmanschap. 55 designers, fotografen en kunstenaars van nu kiezen in samenspraak met initiatiefneemster Nicole Uniquole een Oude Meester tot muze. Geïnspireerd door hun historische muze, creëren zij een nieuw hedendaags ontwerp.



Oude Meesters en nieuw Dutch Design



Deze pas de deux tussen nieuw en oud leidt tot verrassende inzichten in de schoonheid van kunst. Zo vormt de haute couture van modeontwerpers Viktor & Rolf een boeiend samenspel met het harnas en de weelderige kraag op het schilderij van Frederik Hendrik. Michiel van Mierevelt portretteerde hem voordat hij in 1625 prins van Oranje werd. De meters hoge metalen bloemen van Linda Nieuwstad verwijzen naar de roosjes in een 17de eeuws portret door Jurriaan Ovens. En wel dat van Lucia Wybrands, toen de rijkste vrouw van Amsterdam. Fotografenduo Petra en Erik Hesmerg tonen foto’s bij een prachtig stilleven van de uiterst zeldzame schilder, J. M. Sartory.



Vier dagen feest



Van 20 tot en met 23 september is niet alleen het nieuwe werk van hedendaagse ontwerpers, fotografen en kunstenaars met hun muze te zien, maar zijzelf ook. Zij zijn aanspreekbaar voor het publiek. Door hun visie op de historische schilderijen, levert dat voor de bezoeker een unieke ontdekkingstocht naar schoonheid en vakmanschap op.



Tijdelijk cultureel warenhuis



Als straks aan de Lange Vijverberg de rode loper wordt uitgerold kan het publiek kennismaken met kunst en cultuur van ongekend niveau. Inclusief een aantal nog niet eerder vertoonde historische schilderijen uit de collecties van kunstverzamelaar dr. Abraham Bredius, van kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder en van schilder Cornelis Kruseman. Al het gepresenteerde Dutch Design is niet alleen te bewonderen, het is ook te koop.



http://www.masterlythehague.com/



Masterly The Hague is een nieuw jaarlijks terugkerend festival, toegankelijk voor publiek. Historische schilderijen worden gecombineerd met speciaal voor de gelegenheid vervaardigde werken van hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en fotografen.



Stichting Masterly The Hague is een initiatief van Nicole Uniquole en Willem Jan Hoogsteder. Curator Nicole Uniquole en Maarten Spruyt (art direction en styling) tekenden eerder voor tentoonstellingen Dutch Design – Huis van Oranje in Oranienbaum, Royal Showpieces in Paleis het Loo en Masterly – the Dutch in Milano in Palazzo Francesco Turati. Willem Jan Hoogsteder is kenner van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 17e eeuw. Met kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder verzorgde hij schilderijen voor meer dan 150 museale tentoonstellingen over de gehele wereld.