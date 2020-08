Project Zero gelanceerd in zeven nieuwe landen

Project Zero van Amazon wil namaak tot nul reduceren in de 17 landen waar Amazon actief is



Amsterdam - 11 augustus 2020 - Amazon (NASDAQ: AMZN) kondigt de uitbreiding van Project Zero aan naar zeven nieuwe landen: Nederland, Australië, Brazilië, Saoedi-Arabië, Singapore, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Hierdoor is Project Zero nu beschikbaar in 17 landen waar Amazon aanwezig is. Project Zero combineert Amazons geavanceerde technologie, machine learning en innovatie met de kennis die merken zelf hebben over hun intellectuele eigendom om samen de verkoop van namaak te elimineren.



Project Zero werd gelanceerd in 2019 en moet klanten garanderen dat zij altijd authentieke producten ontvangen wanneer zij kopen bij Amazon. Meer dan 10.000 merken - van beginnende ondernemers tot grote multinationals waaronder Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo en Veet - maken al deel uit van Project Zero.



“Amazon zet zich in om klanten en merken wereldwijd te beschermen,” aldus Dharmesh Mehta, Vice President of Worldwide Customer Trust and Partner Support. “Project Zero is een grote stap voorwaarts geweest in het beschermen van merken; in het bijzonder voor diegene die alle drie de componenten ervan gebruiken.”



BMW - een van ‘s werelds grootste automerken met een portfolio van wereldwijde merkenrechten - verklaart: “Project Zero is een hele makkelijke en efficiënte tool om BMW te beschermen op Amazon. Wij zijn erg dankbaar voor de middelen die Amazon heeft ontwikkeld om ons merk te kunnen beschermen.”



“We zijn verheugd te zien dat Project Zero zich uitbreidt naar de nieuwe marktplaatsen,” aldus Adrienne McNicholas, mede-oprichter en CEO van Food Huggers. “Het programma heeft al een heel positieve impact gehad op onze inspanningen en we zijn blij om Amazons permanente inzet ter bescherming van ons merk over de hele wereld.”



Merken die zijn ingeschreven in Amazon Project Zero en al een handelsmerk hebben in een van de landen waar Amazon onlangs lanceerde, zullen automatisch gebruik kunnen maken van Project Zero in deze landen. Merken die zich willen informeren of zich willen inschrijven voor het project kunnen terecht op: https://projectzero.com/nl



Project Zero maakt gebruik van drie kerncomponenten om merken te beschermen:



● Amazons geautomatiseerde beveiligingen scannen proactief en continu meer dan 5 miljard dagelijkse nieuwe listing updates om verdachte listings op te sporen. Deze geautomatiseerde beveiligingen worden aangedreven door Amazons machine learning en worden voortdurend gevoed met nieuwe informatie. Hierdoor wordt het systeem voortdurend beter in het automatisch voorkomen en blokkeren van mogelijke vervalsingen.



● Project Zero heeft een self-service tool om merken te ondersteunen en biedt hen de mogelijkheid om zelf listings te verwijderen van Amazon. Deze schrappingen worden ook ingevoerd in de geautomatiseerde beveiligingen, zodat potentiële namaak nog beter proactief kan worden opgespoord in de toekomst.



● Product serialization wordt mogelijk gemaakt door een unieke code die merken aanbrengen tijdens het productie- of verpakkingsproces en stelt Amazon in staat elke aankoop individueel te scannen en de authenticiteit ervan te bevestigen. Product serialization is optioneel, maar merken die op dit moment aangesloten zijn bij Project Zero zien de beste resultaten met het gebruik ervan.



Project Zero maakt onderdeel uit van een reeks tools die Amazon geïntroduceerd heeft om merken te ondersteunen in het beschermen van hun intellectuele eigendom.



● Onlangs lanceerde Amazon de Amazon Counterfeit Crime Unit (ACCU); een wereldwijd team dat onderzoek zal doen naar en gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen malafide figuren en bescherming zal bieden aan klanten, verkooppartners en merken. Meer info: https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-r...



● Amazon IP Accelerator helpt bedrijven om sneller intellectuele eigendomsrechten en merkbescherming te verwerven. Het programma werd opgezet met specifiek het MKB voor ogen en is beschikbaar voor ondernemers wereldwijd die hun intellectuele eigendom in de VS wensen te beschermen. IP Accelerator verbindt ondernemers met Amerikaanse advocatenkantoren die expertise hebben in merkenrecht. Ondernemers genieten ook van vooraf onderhandelde tarieven. Meer info: https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator



● Amazon Brand Registry is een gratis dienst die merkeigenaars toegang geeft tot een performante reeks van tools om een correcte en betrouwbare klantervaring aan te bieden op Amazon terwijl ook de rechten van het merk beschermd worden. Om deel te nemen of voor meer info: https://brandservices.amazon.com/