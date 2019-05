Egeria neemt vliegtuigschilder MAAS Aviation over

De Amsterdamse investeringsmaatschappij Egeria heefteen meerderheidsbelang genomen in de MAASAviationGroup. Het management van het bedrijf, dat haar hoofdkantoor heeft in het Ierse Dublin, houdt een minderheidsbelang in het bedrijf.MAAS Aviation heeft met vestigingen in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten wereldwijd een leidende positie als schilder van passagiersvliegtuigen.Oprichter, grootaandeelhouder en Executive Chairman Darragh Hall neemt na bijna 40 jaar afscheid van het bedrijf. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.



MAAS Aviation is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid en heeft succesvolle partnerships gerealiseerd met zowel OEM als vliegmaatschappijen. Het bedrijf heeft een belangrijke positie als leverancier van de Airbus Group voor de productiefaciliteiten van deze vliegtuigbouwer in Hamburg, Duitsland en in Mobile, Alabama (VS).MAAS Aviation heeft daarnaast gespecialiseerde vestigingen voor het schilderen van vliegtuigenopMaastricht Aachen Airport, in Woensdrecht en in Mobile, Alabama.Het bedrijf heeft mede dankzij een aantal belangrijke, langlopende contracten een uitstekend uitgangspositie om verder te groeien.



MAAS heeft naast het zelf schilderen van passagiersvliegtuigen ook veel expertise ontwikkeld in het ontwerpen en de ontwikkeling van geavanceerde, state-of-the-artlocaties voor het schilderen van vliegtuigen. Dit heeft in combinatie met de enorme kennis en ervaring van MAAS Aviation als schilder van vliegtuigen de afgelopen jaren bijgedragen aan de groei van het bedrijf. De faciliteiten van MAAS Aviation behoren tot de beste ter wereld.



De investering door Egeria geeft het management de financiële armslag en ondersteuning om de geplande groei te realiseren en in te spelen op de toenemende vraag naar het schilderen van vliegtuigen door de mondiale groei in de luchtvaartsector.



Egbert Prenger,partner bijEgeria:"MAAS Aviation heeft met haar expertise en sterkemarktpositiealles in huis om verder te groeien, en we zijn blij dat we als Egeria deel mogen uitmaken van de toekomst van het bedrijf. De lange-termijn relaties die MAAS heeft met haar klanten en met verschillende vliegtuigbouwers OEM-producenten is een bewijs dat MAAS Aviation voldoet aan de hoge standaarden in deze industrie en bevestigen ons vertrouwen in het bedrijf. Wij denken dat MAAS Aviation met haar kennis en ervaring en dankzij het gemotiveerde management en de kundige werknemers alles in huis heeft om de komende jaren sterk te groeien. Omdat dit een langere scope vergt dan onze reguliere investeringen wordt MAAS Aviation onderdeel van Egeria Evergreen."



TimMacdougald, CEO van MAAS Aviation:"Wij zijn zeer verheugd over de participatie van Egeria omdat deze ons in staat stelt om te investeren in zowel het personeel als in onze infrastructuur. Hierdoor kunnen we onze bestaande activiteiten verstevigen en, nog belangrijker, de groeiplannen van bedrijf realiseren. We hebben de afgelopen jaren een significante organische groei weten te realiseren en dit is het juiste moment om deze groei met de steun van Egeria te versnellen. Hierbij zullen internationale groeikansen onze speciale aandacht hebben. Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om Darragh Hall te bedanken voor zijn bijdrage aan het bedrijf dat hij bijna 40 jaargeleden heeftopgericht. Onze COO MarkGidman, ikzelfen al onze collega's zien uit naar de kans om het bedrijf naar een nieuwe fase te brengen."



De vertrekkende grootaandeelhouder en oprichter Darragh Hall: "Het was een groot voorrecht om zo lang met dit team te mogen werken en om onderdeel te zijn van het bedrijf dat MAAS is geworden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de rol van het personeel en het huidige management daarbij geweest is. Speciale dank gaat daarbij uit naar TimMacdougald, MarkGidman,FranCarewen hethele team van geweldigemensen die week na week fantastische resultaten boekt. Ik ben blij dat het bedrijf met Egeriaeen nieuwe partner heeft gevondendieMAAS Aviation in staat zal stellen om nog verder te groeien. Onze filosofie is altijd geweest dat de allerbeste kwaliteit vanzelf nieuwe klanten aantrekt... Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst heel veel moois in petto heeft."



Over MAAS Aviation



De MAAS Aviation Group is een leidend bedrijf dat is gespecialiseerd in het schilderen van vliegtuigen. Het in 1983 opgerichte bedrijf heeft vestigingen Nederland, Duitsland en Alabama (Verenigde Staten).De naam MAAS is een acroniem vanMaastricht Aviation Aircraft Services en verwijst naar de Maas, de rivier die door de stad Maastricht loopt.Het bedrijf opereerde aanvankelijk vanuit de Ierse vliegvelden Shannon en Dublin en is in 1988 verhuisd naar de luchthaven van Maastricht. MAAS heeft een zeer succesvol partnerschap met de Airbus Group en exploiteert momenteel vier speciale verf-faciliteiten voor Airbus in fabrieken van deze vliegtuigbouwer in het Duitse Hamburg en in Mobile, Alabama.MAAS heeft daarnaast vijf gespecialiseerde locaties voor het schilderen van vliegtuigen in Nederland en in Mobile, Alabama. Het bedrijf is hiermee een mondiale speler in haar segment. MAAS Aviation, dat momenteel ongeveer 300 werknemers in dienst heeft en circa 400 vliegtuigen per jaar schildert, heeft plannen om zowel het aantal werknemers als haar productiecapaciteit de komende vijf jaar te laten groeien. Zie ook: www.maasaviation.com



Over Egeria



Egeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen EUR 50 en EUR 350 miljoen. Egeria Evergreen heeft deelnemingen in vijf ondernemingen (DuraVent, M&G Group, Koninklijke Mosa, Sif Group en Vendor Toilethygiëne). Egeria heeft daarnaast activiteiten in Egeria Private Equity (tien bedrijven), Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een totale omzet van ruim EUR 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen.



In 2018 is Egeria gestart met EgeriaDO, een corporate giving-programma dat projecten uit de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij ondersteunt. EgeriaDO heeft een budget van EUR 5 miljoen en is op dezelfde wijze opgezet als de private equity fondsen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij. Zie ook: www.egeria.nl.