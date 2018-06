Warmtepompverkenner is verkoop-tool voor installateur

Ondernemersorganisatie UNETO-VNI introduceert samen met adviesbureau Business Development Holland (BDH) de online Warmtepompverkenner. Door het beantwoorden van een aantal vragen kunnen consumenten met behulp van de verkenner snel inzicht krijgen in het type warmtepomp dat geschikt is voor hun woning. Leden van UNETO-VNI kunnen de online tool integreren in hun website en klanten zo voorzien van complete informatie en helpen over te stappen op duurzame energie. Installateurs die zijn aangesloten bij UNETO-VNI ontvangen een korting van veertig procent op de online Warmtepompverkenner. Algemeen directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI en Peter Wagener van BDH hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.



Advies



De Warmtepompverkenner vraagt consumenten naar de kenmerken van de woning, de gezinssamenstelling, de isolatiegraad en de beschikbare opstellingsruimte voor het toestel. Op basis daarvan ontvangt de consument niet alleen advies over het meest geschikte type warmtepomp, maar ook een een indicatie van de investeringskosten, de maandelijkse lasten, de kosten over de gehele levensduur en de duurzaamheid van het toestel.



Energietransitie



Algemeen directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI: ‘Warmtepompen kunnen een grote bijdrage leveren aan de energietransitie, maar veel consumenten weten nog niet of hun woning voor deze techniek geschikt is of wat de kosten zijn. Met de Warmtepompverkenner krijgen ze snel een goed beeld van de mogelijkheden.’



Verkoopgesprek effectiever



Peter Wagener, directeur-eigenaar van BDH: ‘De Warmtepompverkenner ondersteunt de marketing van installateurs. Consumenten die de verkenner hebben ingevuld weten waar ze aan toe zijn. Dat maakt het verkoopproces voor de installateur effectiever. De scoringskans op offertes neemt fors toe.’