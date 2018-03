Huidig programma uitgebreid met breed aanbod in decentrale energie



Centrica Business Solutions nieuwe naam van ENER-G Nedalo



ENER-G Nedalo heet vanaf 20 maart Centrica Business Solutions. De leverancier en exploitant van warmte-krachtoplossingen (wkk) en noodstroomsystemen (NSA) is bijna twee jaar geleden overgenomen door Centrica plc voor de versterking van het pakket diensten op het gebied van decentrale energie. Onlangs is met de naamsverandering de volledige integratie afgerond.



Centrica Business Solutions is onderdeel van Centrica, een mondiaal energie- en dienstenbedrijf dat zich ten doel stelt om in de veranderende behoeften van zijn klanten te voorzien. Met de overname heeft Centrica Business Solutions direct een stevige positie in de Nederlandse en Belgische markt, met alleen al in Nederland meer dan 230 MW geplaatst elektrisch vermogen. Ook is de portefeuille van meer dan vijfhonderd klanten in onder meer de tuinbouw, ICT, leisure (hotels, zwembaden en vakantieparken), onderwijs, gezondheidszorg overgenomen, onder wie de TU Delft en het Leids Universitair Medisch Centrum.



Geïntegreerd aanbod



Onderdeel worden van Centrica Business Solutions betekent een interessante uitbreiding tot een breed en geïntegreerd aanbod van innovatieve technologieën, oplossingen en diensten op het gebied van decentrale energie. Denk aan inzicht in energieverbruik op apparaatniveau via de draadloze sensoren en analysesoftware van Panoramic Power. Of de mogelijkheden van het REstore-team op het gebied van demand side response (actief reageren op pieken en dalen in het elektriciteitsnet). Maar ook advies en producten met betrekking tot zonne-energie kunnen vanaf nu worden geleverd.



Vertrouwde contactpersonen



Het team van Centrica Business Solutions in Nederland is ongewijzigd. Hierdoor blijven klanten met dezelfde vertrouwde contactpersonen zaken doen. Uiteraard zal de nieuwe naam wel op het marketing- en verkoopmateriaal verschijnen.



Ook bij de Kamer van Koophandel wordt de naamsverandering doorgevoerd naar Centrica Business Solutions bv. Dit heeft echter geen gevolgen voor bestaande contracten. Ook het factureringsproces, de betalingsvoorwaarden en bankgegevens blijven ongewijzigd. Wel belangrijk: de e-mailadressen wijzigen naar @centrica.com en de nieuwe website is bereikbaar op centricabusinesssolutions.nl.



Verdere versteviging



Jorge Pikunic, Managing Director van Centrica Business Solutions wereldwijd: “Having acquired ENER-G Cogen International in 2016, we already have a strong track-record in the Netherlands that goes back over thirty years. But energy is changing rapidly. As Centrica Business Solutions, the team will continue to offer market-leading generation technology to our customers, helping them to improve the resilience of their operations, and will be building on the offer to include energy insights, optimisation and further energy solutions such as solar.”



Jurgen Bergman, directeur van Centrica Business Solutions in de Benelux: “Ook voor ENER-G Nedalo als dochterbedrijf betekent dit een verdere versteviging van haar positie als dominante wkk-leverancier in de Benelux. Met de verbreding van het productenaanbod en diensten zullen we onze klanten nog beter van kunnen dienst zijn. Dat laatste is een continu streven binnen onze organisatie en is uiteindelijk waar het om gaat.”



Over Centrica



· Centrica is een internationaal bedrijf op het gebied van energie en diensten.



· Centrica Business Solutions is een merk van Centrica Distributed Energy and Power, en werkt voor 4.000 opdrachtgevers in 34 landen.



· Centrica heeft het voornemen om € 790 miljoen in decentrale energie te investeren tot aan 2020.