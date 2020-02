Nederlandsebiercultuur.nl bestaat 3 jaar

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur (SENB), die begin 2017 is opgericht, bestaat op 17 februari 2020 alweer drie jaar. In die drie jaar zagen de vrijwilligers van de stichting hoe in Nederland het aantal bierbrouwerijen steeg naar 736. Op de website www.nederlandsebiercultuur.nl maakt deze stichting het rijke verleden en de prachtige toekomst van de Nederlandse biercultuur voor een breed publiek toegankelijk. De website toont betrouwbare informatie over brouwerijen vanaf 1921.



De groei van het aantal brouwerijen in Nederland is opmerkelijk. Begin jaren ’80 zat de biercultuur in Nederland qua aantal op een dieptepunt met 16 brouwerijen. Twintig jaar later in 2000 was het aantal langzaam gegroeid naar 68. Pas de laatste zeventien jaar is de groei explosief geworden: In 2007 werd het aantal van 100 brouwerijen gepasseerd; in 2013 gingen we voorbij de 200-grens; in 2015 groeide de bierwereld naar 400 brouwerijen; in augustus 2017 werd de magische grens van 500 brouwerijen in ons land gepasseerd. In 2018 waren er 719 en eind 2019 stond de teller op 732. Op dit moment zijn er dus 736 brouwerijen in Nederland, maar voor het eerst is er een afvlakking te zien in de groei van het aantal brouwerijen.



Jan Ausems, voorzitter van SENB: “Op de website van onze stichting is die ontwikkeling mooi te volgen. Nederlandsebiercultuur.nl, de website van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, geeft niet alleen alle info over de lange of korte historie van de Nederlandse brouwerijen, je ziet er bijvoorbeeld ook het overzicht per provincie, per gemeente en het overzicht op jaartal. De groei van het aantal brouwerijen wordt weergegeven in een fraaie grafiek. Sinds kort kun je ook een selectie maken van een bepaald jaar zodat je de situatie van dat moment kunt bekijken; hoeveel brouwerijen en brouwerijhuurders bestonden er in dat jaar.”



De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is drie jaar geleden ontstaan vanuit een groot aantal privé-initiatieven waarvan vrijwilligers daarachter de samenwerking hebben gezocht. Ieder was op zijn manier bezig met het verzamelen van allerlei informatie, waardoor er ook veel dubbel werk werd gedaan. Bovendien werd met de sterke groei van het aantal brouwerijen het bijhouden van alle afzonderlijke websites en databases steeds meer werk. Nu is er alweer drie jaar een grote gemeenschappelijke database van waaruit ook de website nederlandsebiercultuur.nl gevuld wordt.



Drukbezochte website met blogs



De website www.nederlandsebiercultuur.nl is drukbezocht en wordt niet alleen door bierliefhebbers geraadpleegd. De website wordt ook door de media bezocht om gegevens op te halen over de bierwereld in Nederland. Op verzoek kunnen voor media maatwerkvragen worden beantwoord, bijvoorbeeld wanneer bepaalde analyses uit de database moeten worden gemaakt. Verder is de website erg interessant vanwege de maandelijkse blogs van vier gerenommeerde bierschrijvers: Marco Daane, Rick Kempen, Henri Reuchlin en Raymond van der Laan. Op de site staan ook alle bierfestivals in Nederland beschreven en je vindt er een bierkaart met een overzicht van alle Nederlandse brouwerijen die je kunt bezoeken, als ook biercafés, restaurants, slijterijen, (bier)musea en bierevenementen die interessant zijn voor de bierliefhebber om te bezoeken.



Over SENB



De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is een initiatief van Cambrinus.nl (Jan Ausems, voorzitter en Ton van Opstal), Pinkgron.nl (Harry Pinkster, secretaris), De Bierverbinding (Frans Ruiter, penningmeester en Ron Rabouw), Bieretiketten.nl (Rudi Bakker, bestuurslid) en Birdy Publishing (Fedor Vogel, bestuurslid) in samenwerking met Nederlandse Brouwers (vereniging van Nederlandse brouwers, met Lucie Wigboldus als afgevaardigd bestuurslid) en CRAFT (vereniging van Nederlandse onafhankelijke brouwers, met Jakob Melessen als afgevaardigd bestuurslid). Het doel van deze Stichting is om het erfgoed van de Nederlandse biercultuur te beschrijven, te behouden en te promoten. Als onafhankelijke informatiebron bundelt de stichting de kennis van bierbrouwers, biersommeliers, bierschrijvers, bierverzamelaars en bierliefhebbers in haar website www.nederlandsebiercultuur.nl.