Veel Nederlandse bedrijfsleven zien zichzelf als digitale beginner

De Nederlandse industrie is minder optimistisch over de te verwachte omzetgroei en de efficiencywinst die te halen is uit de investeringen in digitale technologieën, dan bedrijven wereldwijd. Daarnaast spenderen Nederlandse bedrijven liever geld aan technologieën die zich reeds hebben bewezen (internet of things, manufacturing execution systems, voorspellend onderhoud) dan aan nieuwe opkomende technologieën (kunstmatige intelligentie, blockchain, virtual reality). Dat blijkt uit de Global Digital Operations Study 2018 van Strategy&, een onderdeel van accountants- én advieskantoor PwC.



Waar Nederland enigszins terughoudend is in het benutten van de kansen van de vierde industriële revolutie, is Azië hard op weg om koploper in de wereld te worden. Maar liefst een derde van de Aziatische bedrijven maakt de komende vijf jaar gebruik van volwassen, digitale ecosystemen. Dit zijn systemen waar meerdere partners hun waardeketens aan elkaar verbonden hebben gebruikmakend van nieuwe technologie. In Amerika is dat een kwart en in Europa zelfs maar 15 procent.



Dat Nederland niet tot de kopgroep behoort, verrast Michel Mulders, Industrie 4.0 leader van PwC, niet. “Nederland loopt al jaren achter als je kijkt naar de snelheid waarmee de kansen die Industry 4.0 biedt omgezet worden in strategisch voordeel. We hebben, door onder andere, onze hoogwaardige ICT-infrastructuur en wereldniveau topsectoren een uitstekende uitgangspositie.”



Het onderzoek laat zien dat driekwart van de Nederlandse respondenten zichzelf als een digitale beginner ziet. “Dit sluit aan op mijn gesprekken met kopstukken uit de Nederlandse industrie die dit bevestigen.” Wat Mulders betreft, moeten Nederlandse bedrijven de komende jaren aan de slag om te versnellen zodat de achterstand niet onoverbrugbaar wordt.