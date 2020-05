Kunstbeurs Art Brussels nu online te bezoeken op GalleryViewer.com

Het Nederlandse galerieplatform GalleryViewer.com, dat anderhalf jaar geleden door de kunstbeurs Art Rotterdam is gestart, gaat uitbreiden naar België en zal vanaf donderdag 28 mei voor drie weken de online variant van Art Brussels tonen. Art Brussels, de belangrijkste Belgische beurs voor hedendaagse en moderne kunst, kan vanwege de Corona uitbraak alleen online plaats vinden. GalleryViewer.com toont drie weken lang kunstwerken van meer dan honderd door Art Brussels geselecteerde galeries. Het aanbod kan bovendien gefilterd worden op prijs en materiaalgebruik. De representatie van Art Brussels is ook het startshot van de lancering van GalleryViewer.com in België: Manuela Klerkx zal aanspreekpunt zijn voor Belgische galeries die aan het initiatief willen deelnemen.



De Corona crisis heeft ook de kunstmarkt diep geraakt. Hoewel de galeries weer langzaam opengaan, zijn de internationale kunstbeurzen in ieder geval tot september geannuleerd. Galeries weten hun klanten echter steeds beter online te bereiken en internationaal zijn allerlei online initiatieven gestart (zoals Not Cancelled) en de meeste geannuleerde beurzen bieden een online variant.



Fons Hof, Directeur van Art Rotterdam en medeoprichter van GalleryViewer.com ziet in de uitbreiding naar België een belangrijke stap: “De filosofie van GalleryViewer.com is om online oriëntatie af te wisselen met een bezoek aan een galerie of beurs. Het overgrote deel van de kunstkopers wil het kunstwerk eerst in het echt zien en de expertise van de galeriehouder is een belangrijk onderdeel van het koopproces. België is goed te bereizen vanuit Nederland en heeft bovendien een geweldig aanbod aan galeries en kunstenaars.”



GalleryViewer.com kent sinds het begin van de Corona crisis een groei van meer dan 25% en heeft nu meer dan 25.000 bezoekers per maand. Medeoprichter Johan de Bruijn wijdt het succes van het platform niet alleen aan de lock down vanwege Corona: “De kunstwereld is al een tijd een inhaalslag aan het maken. Een nieuwe generatie kunstkopers verlangt openheid van prijzen en goede mogelijkheden om zich te kunnen oriënteren. Dat kan eigenlijk alleen in een online model.”



Toch denkt Hof niet dat de online kunstmarkt de offline kunstmarkt zal overnemen: “Het genieten van tentoonstellingen, het sociale aspect van de kunstwereld en de hand shake om een koop te bekrachtigen, zijn onvervangbaar online.”



Art Brussels is t/m 15 juni online te bezoeken op GalleryViewer.com



Over GalleryViewer GalleryViewer.com is een online platform met een uitgebreide database kunstwerken, tentoonstellingen en kunstenaarsprofielen die potentiële kunstkopers ondersteunen bij een toekomstige kunstaankoop. De ruim 50 deelnemende galeries zijn geselecteerd op hun hoogwaardige aanbod. GalleryViewer stelt zich ten doel transparantie en educatie te bieden voor een breed publiek. GalleryViewer informeert online, maar stimuleert de échte kunstervaring die in de galerie plaatsvindt.



