Het Nationale Theater en NTjong presenteren seizoen 2018-2019

In seizoen 2018-2019 komt Het Nationale Theater (HNT) met een breed scala aan producties van huisregisseurs Eric de Vroedt, Noël Fischer, Daria Bukvic en Jeroen De Man. Een rode draad in het seizoen is de vraag wat het betekent om een gemeenschap te zijn. Met nieuw geschreven teksten, bewerkingen van bestaand repertoire, nieuwe manieren van produceren en nieuwe gezichten in het ensemble zet het gezelschap de ingeslagen innovatielijn door. Het bereiken van een zo groot en breed mogelijk publiek blijft ook dit seizoen leidend bij Het Nationale Theater.



Wie deze dagen de krant leest, zou kunnen denken dat het gemeenschappelijke aan verval onderhevig is. De maatschappij polariseert, verschillen groeien tussen arm en rijk, politiek links en rechts. Het Nationale Theater, met twee theaters in Den Haag en het grootste reizende gezelschap van Nederland, positioneert zichzelf als een gemeenschapshuis: een open en bruisend huis waar verschillende groepen toeschouwers zich thuis voelen, waarmee ze zich identificeren, waar ze trots op zijn. Een thuis waar gevierd, beleefd en samen gedacht wordt. Maar wanneer het gemeenschappelijke onder druk lijkt te staan, is het dus goed om daar aandacht aan te besteden: wat dat precies, een gemeenschap? Welke geschreven en ongeschreven regels vormen de gemeenschap? Hoe gaat de gemeenschap om met individuen die zich niet (willen) conformeren? Hoe ontwikkelt een gemeenschap zich door de tijd?



De familie als minimaatschappij



Al sinds de Griekse oudheid is toneel hét middel om te reflecteren op het gemeenschappelijke belang. De klassieke toneelschrijvers ontdekten dat een familie op het toneel de perfecte metafoor is voor het gemeenschappelijke. De familie is immers een minimaatschappij: er is een gedeelde basis, een verleden met gedeelde normen en waarden. Maar naarmate de tijd verstrijkt, ontwikkelen individuele familieleden zich elk in een andere richting en betreden nieuwkomers de gemeenschap. De spanningen die daardoor ontstaan, leveren materiaal op voor stukken die niet alleen heel spannend zijn om naar te kijken, maar die ook op duiding geven aan de samenleving. Van dit mechanisme hebben toneelschrijvers door de eeuwen steeds weer gebruik gemaakt, tot aan de huidige tijd aan toe.



Innovatie



Het Nationale Theater presenteert zich sinds de oprichting in 2017 als innovatief huis-en gezelschap. De fusie die aan de basis van het HNT ten grondslag ligt, is daar een voorbeeld van. Maar Het Nationale Theater innoveert ook in produceren en presenteren. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe productie We zijn hier voor Robbie. Het Nationale Theater gaf Maria Goos opdracht om een nieuwe toneeltekst te schrijven in het kader van de reeks Toneelstuk des Vaderlands. In deze reeks onderzoekt Het Nationale Theater de staat van de natie. The Nation van Eric de Vroedt was het eerste deel, in de toekomst zullen onder meer Lot Vekemans en Nathan Vecht nieuwe teksten schrijven. HNT produceert We zijn hier voor Robbie in samenwerking met De Theateralliantie, een verbond van schouwburgen die als coproducent optreden. We zijn hier voor Robbie zal dan ook alleen te zien zijn in langere speelblokken bij de aangesloten theaters van De Theateralliantie. Ook de ontwikkeling van de contextprogramma’s door het hele land en uitbreiding van de succesvolle educatie zijn voorbeelden van innovatie om een groter en breder publiek te bereiken.



Een huis met een ensemble



Het Nationale Theater is er trots op dat het beschikt over een eigen vast ensemble van toneelspelers van diverse komaf. In seizoen 2018-2019 treden Emmanuel Ohene Boafo en Yela de Koning als jonge talenten toe tot het ensemble, dat met hun komst uit 17 acteurs bestaat.



Titels in de grote zaal



op volgorde van premièredatum



De Vrekkin



Noël Fischer nodigde Jibbe Willems uit om een bewerking te maken van De vrek van Molière. Het resultaat is een sprankelende nieuwe toneeltekst voor het hele gezin, waarin alles draait om geld en hebzucht. Niet alleen haalt Willems het stuk radicaal naar onze tijd, hij keert ook nog eens alle man/vrouw-rollen om. Zo wordt De vrek omgetoverd tot De Vrekkin met in de titelrol Betty Schuurman.



tekst: Jibbe Willems naar Molière, regie: Noël Fischer, met: Betty Schuurman (de Vrekkin), Yara Alink, Bram Coopmans, Isabelle Houdtzagers, Sander Plukaard, Billy de Walle e.a. première: 21 oktober 2018, coproductie: NTjong en Het Nationale Theater



We zijn hier voor Robbie



Maria Goos (Cloaca, De familie Avenier, Oud Geld) schrijft voor Het Nationale Theater en De Theateralliantie een nieuwe toneeltekst over drie generaties van een familie met een koloniaal verleden. Op de avond dat de hele familie samenkomt om het overleden familielid Robbie te herdenken, loopt alles in het honderd. Tussen de scherven wordt het slagveld overzien en worden oude rekeningen vereffend.



tekst: Maria Goos, regie: Eric de Vroedt, met: Mariana Aparicio Torres, Tamar van den Dop, Yela de Koning, Mark Rietman, Bram Suijker, Romana Vrede, Stefan de Walle e.a. première: 10 november 2018, productie: Het Nationale Theater i.s.m. De Theateralliantie



Het duel



In Anton Tsjechovs beroemde novelle Het duel lopen de gemoederen in een Russische gemeenschap in een slaperig badplaatsje onder invloed van de brandende zomerzon hoog op. Uiteindelijk kan het conflict tussen de hypergevoelige intellectueel Lajevski (Joris Smit) en de rigide bioloog Von Koren (Jacob Derwig) alleen nog worden beslecht door de ultieme ‘survival of the fittest’: een duel op leven en dood.



tekst: Anton Tsjechov, bewerking Jeroen De Man en Jacob Derwig, regie: Jeroen De Man met: Jacqueline Blom, Violet Braeckman, Jacob Derwig, Hein van der Heijden, Rabbi Jallo, Teun Luijkx, Joris Smit en Jaap Spijkers, première: 12 januari 2019, coproductie: Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool



Onze straat



De schouwburgzaal als intieme locatie voor een voorstelling als een straatfeest op het grote toneel. Dat is Onze straat, een nieuwe tekst van Nathan Vecht (Kunsthart, Aquarium) in een regie van Daria Bukvic. Dicht op het publiek laten tien acteurs zien hoe het leven gedurende twaalf jaar voorbijtrekt in een appartementencomplex, ergens in de grote stad: mensen verhuizen, er ontstaan liefdes, kinderen worden geboren, ouderen sterven. Alles verandert, maar het leven gaat door.



tekst: Nathan Vecht, geïnspireerd op Thornton Wilder, regie: Daria Bukvic, met: Scott Beekman, Leòn Ali Cifteci, Joy Delima, Tamar van den Dop, Antoinette Jelgersma, Yela de Koning, Mark Lindeman, Nazmiye Oral, Bram Suijker, Romana Vrede, Stefan de Walle, première: 16 maart 2019



The Hairy Ape Show



Wanneer Yank (Joris Smit) tijdens zijn werk op een cruiseschip een toevallige ontmoeting heeft met de mooie jonge Mildred (Sallie Harmsen), weet zij hem met één simpele opmerking tot in het diepst van zijn ziel te krenken. Yank raakt op drift, zijn zelfbeeld en zijn wereldbeeld staan op losse schroeven. Uiteindelijk probeert hij één te worden met de natuur. Eric de Vroedt en Joeri Vos maken een radicale muziektheaterbewerking van Eugene O’Neills vroege meesterwerk The Hairy Ape: een ‘larger than life’-voorstelling die meer zal lijken op een ruig concert van anderhalf uur dan op een traditioneel toneelstuk.



tekst: Joeri Vos naar Eugene O’Neill, regie: Eric de Vroedt, met: Mourad Baaiz, Bram Coopmans, Sallie Harmsen, Emmanuel Ohene Boafo, Vanja Rukavina, Betty Schuurman en Joris Smit, première: 20 april 2019



Nieuwe productie Theu Boermans



Aan het eind van het seizoen zal Theu Boermans een nieuwe productie bij Het Nationale Theater maken. Dit project is nog in ontwikkeling en meer informatie zal in de loop van het seizoen bekend worden gemaakt. De première staat gepland in juni 2019 in de Koninklijke Schouwburg.



The Nation (reprise)



Het Nationale Theater opent het seizoen in eigen huis met een reprise van The Nation, dé succesvoorstelling van dit seizoen. Een zesdelige theaterthriller onder het motto Netflix op het toneel. De elfjarige Ismaël Ahmedovic verdwijnt nadat hij een steen heeft gegooid door de ruiten van wijktheater Spinoza. In een duizelingwekkende achtbaan door de samenleving gaan ouders, politiemannen, journalisten, politici en anderen naar op zoek naar hem: #waarisismael?



tekst en regie: Eric de Vroedt, met: Saman Amini, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Keja Klaasje Kwestro, Mark Rietman, Vanja Rukavina, Pieter van der Sman, Mahfoud Mokaddem, Romana Vrede, speeldata: 29 t/m 31 augustus 2018, coproductie: Het Nationale Theater en Holland Festival



Titels op de vlakke vloer



op volgorde van premièredatum



Cinema



Cinema is een prijswinnend toneelstuk van het Amerikaanse schrijftalent Annie Baker. Dompel je onder in deze even grappige als ontroerende voorstelling over echtheid in een wereld waarin zoveel nep is. Met scherp zicht op de mens anno-nu is Cinema een bruisend, op tijden onhandig en nerdy verhaal over drie uit de tijd gevallen outsiders die je hart meteen veroveren.



tekst: Annie Baker, regie: Jeroen De Man, met: Mark Kraan, Emmanuel Ohene Boafo en Eva Laurenssen, première: 13 oktober 2018, coproductie: Toneelgroep Oostpool en Het Nationale Theater



1. Robotje (NTjong) 6+



Ik. Robotje. Vind. Jou. Lief. Robotje is uniek, grappig en onhandig. Hij lijkt zo op een echt mens dat je het verschil bijna niet ziet. Bijna… Als Robotje voor het eerst een mens ontmoet staat zijn hele wereld op zijn kop. Want kan een robot wel emoties voelen? En kun je eigenlijk wel vrienden worden met een robot? Mensen begrijpen namelijk vanzelf een knuffel of een schouderklopje, maar Robotje moet alles nog leren. Je als een mens gedragen blijkt best moeilijk. Een voorstelling over de vriendschap met een robot en over wat een mens nu eigenlijk is.



regie: Noël Fischer, met: Willemijn Zevenhuijzen en Titus Boonstra, première: 29 september 2018



KLAAS (NTjong) 5+



NTjong zet de Klaas-traditie in december voort! Klaas is een nostalgisch, oud-Hollands sinterklaasverhaal van de bekende Nederlandse jeugdauteur W.G. van de Hulst. Een vertelling met de smaak van warme chocolademelk en de geur van pepernoten die doet denken aan Heijermans’ Op hoop van zegen, maar dan voor jonge kinderen. In een prachtig miniatuur verteldecor geïnspireerd op het oude Scheveningen en Panorama Mesdag.



tekst: W.G. van de Huls,t regie: Noël Fischer, spel: Remco Melles en Feike Looyen (o.v.b), speeldata: 24 november t/m 2 december 2018



Metropolis #2 (Trouble Man)



In Metropolis #2 duikt Sadettin Kirmiziyüz in de gemeentepolitiek. Hij volgt twee jonge, idealistische partijen die voor het eerst de gemeenteraad ingaan. Houden hun idealen stand in de politieke praktijk? En blijven ze bij elkaar? Een onderzoek naar misschien wel het belangrijkste politieke orgaan in ons land: de gemeenteraad.



concept: Sadettin Kirmiziyüz, met: Hein van der Heijden, Mariana Aparicio Torres, Kaspar Schellingerhout e.a. première: 6 april 2019, coproductie: Trouble Man en Het Nationale Theater



Revolutions



REVOLUTIONS is een sci-fi thriller met live dj en videowalls. NTjong zet na het grote succes van Lord of the Flies en Bloedlink de coming of age – voorstellingenreeks door met REVOLUTIONS; geïnspireerd op 1984 van George Orwell en The Circle van Dave Eggers. Groot sci-fi fan Daan Windhorst schrijft de tekst. Hij is bekend van onder andere de jongerenhit ‘Its my mouth I can say what I want to’ en de musical Watskeburt.



regie: Noël Fischer, tekst: Daan Windhorst, met: Vincent Linthorst, Phi Nguyen, Dieuwertje Dir, Victor IJdens, Quiah Shilue, Yara Piekema e.a. première: 23 februari 2019