Softwareleverancier woningcorporatiesector Umbrella neemt Qvision over

Het Brabantse Qvision en Umbrella uit Groningen - beide softwareleveranciers voor de woningcorporatiesector - bundelen hun krachten. Hiervoor neemt UME (eigenaar van Umbrella) alle aandelen van Qvision over. Door de overname kunnen Qvision en Umbrella gezamenlijk een krachtige oplossing bieden om de volledige digitale dienstverlening van woningcorporaties efficiënter en klantgerichter te maken.



Dienstverlening naar een nieuw digitaal niveau



Qvision is expert op het gebied van woonruimteverdeling. Umbrella is specialist op het gebied van digitale dienstverlening aan huurders. Samen willen zij de volledige dienstverlening van woningcorporaties naar een nieuw digitaal niveau tillen. Vanaf het moment dat er een woning wordt gezocht tot aan het opzeggen van de huur. De samenwerking zorgt ervoor dat beide bedrijven zich volledig kunnen focussen op hun core-business zodat zij volop kunnen blijven innoveren in de sector.



Vergelijkbaar DNA



Jasper Simmer, commercieel directeur Qvision, over de aanleiding van de samenwerking: “In Umbrella zien wij een innovatieve partner met een vergelijkbaar DNA. Door de samenwerking kunnen wij ons volledig richten op de doorontwikkeling van ons woonruimteverdelingsplatform easyMatch. In combinatie met Umbrella leveren we dan een totaalpakket op het gebied van digitale en online dienstverlening.”



Kloof dichten tussen woningzoekende en huurder



Op dit moment vindt dienstverlening aan woningzoekenden en huurders nog plaats met gescheiden softwareoplossingen. Daarnaast is dit in veel gevallen nog een analoog proces waar veel papierwerk bij komt kijken. Gezamenlijk gaan de bedrijven de kloof tussen woningzoekende en huurder dichten en het proces efficiënter maken. Commercieel directeur Umbrella, Hermen Joostens vat samen: “We zien dat er nog veel te winnen is op het gebied van digitale dienstverlening. Vooral wanneer je de volledige klantreis van woningzoekende tot huurder weet te optimaliseren. Het zoeken van een woning en het huren van een woning moet een naadloos sluitend digitaal proces zijn. En daar gaan wij gezamenlijk voor zorgen! Wij kijken er ontzettend naar uit deze uitdaging samen met Qvision op te pakken en zijn trots zo’n kwalitatief sterke partner aan boord te mogen verwelkomen.”



UME nieuwe eigenaar Qvision



Op 11 april is de overname afgerond. UME - de eigenaar van Umbrella - neemt alle aandelen van Qvision BV over. Zowel Qvision als Umbrella blijven onder hun eigen naam actief.



UME is de holding boven de succesvolle en award winnende bedrijven Umbrella en Embrace SBS. Dit zijn sterk groeiende organisaties op het gebied van gebruiksvriendelijke en klantgerichte online software. Na de overname van Qvision werken in totaal ruim 125 medewerkers voor meer dan 300 organisaties vanuit vestigingen in Nederland, Duitsland en Bulgarije voor de holding.