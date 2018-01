Piet Hellemans nieuwe ambassadeur Stichting DierenLot

Dierenarts en TV persoonlijkheid Piet Hellemans (SBS6 – Beestengeluk) is de nieuwe ambassadeur van Stichting DierenLot. Hellemans heeft een groot hart voor dieren. Naast zijn werk voor TV en zijn werk als dierenarts zet hij zich vrijwillig in voor castratieprojecten in binnen- en buitenland. Met zijn online platform VET Amsterdam geeft hij advies over onder andere verantwoord huisdierbezit. Daarnaast is hij onderdeel van het netwerk Caring Vets. Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich inzet voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen. Caring Vets werkt daarnaast mee aan de verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van dierenwelzijn en de implementatie daarvan in de praktijk.



De werkzaamheden die Hellemans voor dieren uitvoert, sluiten dan ook precies aan bij de doelstellingen van Stichting DierenLot waardoor een goede samenwerking al snel beklonken was. Piet Hellemans is dan ook al meerdere malen aanwezig geweest op het congres wat door DierenLot twee keer per jaar, voor alle dierenhulpverleners van Nederland, georganiseerd wordt.



Na Lenie ’t Hart is Hellemans de tweede ambassadeur van Stichting DierenLot. Directeur Jan Krol: “Piet Hellemans hoeft dit niet voor eigen gewin te doen, hij doet dit omdat hij betrokken is bij het werk voor dieren in nood. Daarom zijn we erg blij dat hij zijn steentje wil bijdragen.”



Stichting DierenLot komt op voor dieren in nood in Nederland. Dit doet DierenLot door samen met lokale en regionale dierenhulporganisaties de bewustwording over dierenleed te vergroten. Daarnaast worden zo’n 300 dierenhulporganisaties ondersteund met geld, hulpmiddelen zoals dierenambulances, kennis over opvang en verzorging van uiteenlopende dieren, maar ook het aanbieden van mogelijkheden om zelf fondsen te werven.