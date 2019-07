ScaleUpNation, FoodValley en Rabobank starten programma ScaleUpFood

ScaleUpNation, Foodvalley NL en Rabobank hebben vandaag de lancering van ScaleUpFood aangekondigd: een uitgebreid ondersteuningsprogramma gericht op het opschalen van scale-ups in de food- en agri sector.

"Klimaatverandering, wereldwijde bevolkingsomvang en afval - zijn allemaal kansen voor innovatieve, technologiegedreven ondernemingen in de hele waardeketen", zegt Menno van Dijk, oprichter van ScaleUpNation. "Hoewel er veel startups worden opgericht en voor enkele jaren bestaan, zullen alleen de bedrijven met wezenlijke impact en die bijdragen aan economische waardecreatie schalen.”



Uit onderzoek van ScaleUpNation blijkt dat minder dan 1% van de nieuwe bedrijven binnen vijf jaar een jaarlijkse omzet van $ 10 miljoen haalt. Schalen kan nog uitdagender zijn in de food- en agri sector. Deze sector verschilt van andere met betrekking tot innovatiesnelheid en implementatie vanwege groeiseizoenen, lange verkoopcycli, conservatieve klanten en gecompliceerde regelgeving.



Hoewel Nederland van oudsher een middelpunt van voedselinnovatie is geweest, is deze toekomst verre van gegarandeerd - investeringen in innovatieve startende bedrijven blijven achter bij andere landen en te weinig van onze jonge, veelbelovende food- en agribedrijven slagen erin om op te schalen.



“In food en agri is Nederland altijd het ‘scale-up land’ van de wereld geweest, een bewijs hiervan is onze positie als de op een na grootste exporteur van levensmiddelen ter wereld. Maar veel producten zijn ‘commodities’ geworden”, zegt Roger van Hoesel, directeur FoodValley NL. “Deze samenwerking zal een nieuwe golf van scale-ups in de food- en agrisector creëren, gericht op technologie en duurzaamheid."



Jeroen Leffelaar, directeur van Rabobank Food en Agri Innovation, zegt dat “de huidige voedselproductiesystemen gewoon niet duurzaam zijn, zelfs met de huidige bevolking. De behoefte aan echte innovatie in de food en agri waardeketen is groter dan ooit tevoren. Veel toonaangevende food en agribedrijven realiseren zich dat verdere optimalisatie van hun bestaande onderzoek en ontwikkeling niet langer voldoende is. Als we de nieuwe ideeën en technologieën van vandaag willen veranderen in baanbrekende oplossingen van morgen, moeten we de meest veelbelovende bedrijven in een vroeg stadium ondersteunen bij het ‘disrupten’ van een traditionele en inefficiënte industrie ”.



Rogier Raaijmakers, hoofd van Rabobank Direct Investments, voegt eraan toe: “Nederland loopt voorop op het gebied van innovatie, maar loopt duidelijk achter bij toegang tot voldoende groei kapitaal voor scale-ups. Met onze netwerken, expertise en kapitaal zijn we volledig toegewijd aan het versterken van het wereldwijde food en agri innovatie ecosysteem, evenals het Nederlandse ecosysteem rond innovatie en snelgroeiende bedrijven. Het ScaleUpFood initiatief past duidelijk in deze ambitie en we zijn vastbesloten om er een succes van te maken. ”



ScaleUpFood zal de groeiuitdagingen van bedrijven die schalen adresseren door voortdurend op feiten gebaseerd onderzoek uit te voeren om de succesfactoren voor food- en agri-scale-ups te ontdekken. Vervolgens richt het ‘invite only’ ondersteuningsprogramma dat in oktober begint, zich op specifieke gebieden voor food- en agri scale-ups zoals strategische verkoop aan grote bedrijven, gespecialiseerde financiering en data-driven businessmodel uitbreidingen. Het programma betrekt Nederlandse topbedrijven en innovatieve mid-caps voor samenwerking met de scale-ups. Na het programma zullen gekwalificeerde ondernemingen worden uitgenodigd voor ondersteuning op maat op langere termijn, samenwerkingsmogelijkheden en toegang tot Series B financiering.



Anieke Wieringa, directeur van ScaleUpFood, legt uit: “Ondernemers die de scale-up fase hebben bereikt in food en agri behoren tot de absolute top. Maar wat hen hier heeft gebracht, zal hen niet naar het volgende niveau brengen. We kijken ernaar uit om dit najaar met onze eerste klas significant groeimogelijkheden te ontsluiten. "



Over ScaleupNation

ScaleUpNation ondersteunt de groei van jonge innovatieve bedrijven - met name bedrijven die erin slagen grote sociale impact te combineren met een aantrekkelijk financieel rendement. Met het onderzoekslab, de ondersteuningspraktijk en het investeringsfonds heeft ScaleUpNation tot nu toe meer dan 100 Nederlandse impact-bedrijven bijgestaan.

Over Rabobank

De Rabobank is er vast van overtuigd dat baanbrekende startups en scale-ups in de waardeketen van food- en agri kunnen helpen de wereld duurzamer te voeden. Door het aanbieden van pre-seed en venture capital via (captive) investeringsfondsen en het creëren van platforms zoals FoodBytes!, F&A Next en TERRA Accelerator en ScaleUpFood, maakt de bank gebruik van haar wereldwijde netwerk- en sectorkennis voor denk leiderschap en strategische betrokkenheid met de beste bedrijven in een vroeg stadium, investeerders en innovatieve bedrijven.

Over FoodValley

Foodvalley is het kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Gekenmerkt door vele innovatieve agrifood- en voedselgerelateerde oplossingen van wereldklasse en door de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden met onder andere: Wageningen University and Research, FrieslandCampina Innovation Center, Unilever's Global Foods Innovation Center en vele innovatieve food- en agribedrijven. ScaleUpFood maakt de ondersteuning voor startups en scale-ups in het ecosysteem van Foodvalley compleet:





StartLife helpt startups en studenten met een innovatief bedrijfsidee te groeien tot een succesvolle startup met het incubatieprogramma, financiering en coaching.

BOX (Blue Ocean XLerator) is een accelerator voor startups in food, agri en life sciences gericht op duurzame doorbraaktechnologie.

Foodvalley Accelerator helpt scale-ups met een schaalbaar product of dienst en een omzet van minimaal € 100.000 om te groeien naar € 1 miljoen omzet.

ScaleUpFood is een onderzoeks-, ondersteunings- en investeringsinitiatief voor scale-ups met een omzet van minimaal € 1 miljoen.

Foodvalley NL versnelt innovatie, business development en groei door bedrijven te verbinden met kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid. Foodvalley NL werkt aan het versnellen van de innovatieprestaties van bedrijven, zowel uit binnen- als buitenland.