Theater Babel Rotterdam blijft spelen... online

Theater Babel Rotterdam is net als elk ander theater in het hart geraakt door de coronacrisis; geen publiek kunnen ontvangen, is het meest pijnlijke dat een gezelschap kan overkomen. Maar het inclusieve Babel, waarin professionele spelers met en zonder beperking het podium delen, zit niet bij de pakken neer. Regisseur en directeur Paul Röttger ontwikkelde een coronaproof concept voor de voorstelling 'Ik via de ander'. En toen het publiek helemaal niet meer mocht komen, werden de voorstellingen via livestreams gespeeld. Zo ontstond uit noodzaak een nieuwe theatervorm. Die wordt in februari volop ingezet: 'Ik via de ander' blijft wegens onverminderd succes spelen en de Babel-coproductie Moving Portraits gaat via een livestream in première. Zelfs de educatie voor scholen gaat online door.



In februari 2020 begon Theater Babel Rotterdam te repeteren aan een nieuwe voorstelling, waarvoor Paul Röttger de theaterzaal wilde ombouwen tot complex van kleine kamertjes, waarin het publiek samen met de spelers plaats zouden nemen, dicht op elkaars huid. De anderhalvemetersamenleving gooide roet in het eten, maar dat motiveerde Röttger juist tot het bedenken van een nieuw en coronaproof concept: hij interviewde van alle 27 spelers van het gezelschap een familielid over die speler. Over de geboorte, het leven en hun onderlinge relatie. Samen met schrijver Erik Ward Geerlings werkte Röttger die interviews uit tot monologen, die de spelers zelf te berde brengen in de voorstelling.



“Door de verplichte social distancing zijn we letterlijk en figuurlijk verder van elkaar afgeraakt,” vertelt Paul Röttger. “Maar dankzij onze voorstelling kun je toch weer dichter bij de ander komen. De speler deelt zíjn verhaal met het publiek, bezien door de bril van de ander. Zo ben je elkaar nabij. Juist in deze tijd is dat heel belangrijk.”



Ik via de ander is online drukbezocht. Ondanks dat de voorstelling al sinds november speelt, keken er in januari meer dan 600 mensen naar de livestreams. Daarnaast is er een podcast, te beluisteren via www.ikviadeander.nl, waarin alle verhalen van alle spelers zijn opgenomen. Die is al 1.320 keer aangeklikt. Wegens dit onverwacht grote succes speelt Ik via de ander in februari verder, op zaterdag 13, 20 en 27 februari, telkens om 17:00 uur via livestream.



Er is ook nieuw werk in februari: Moving Portraits van de Zweedse circuskunstenaar Carina Klingsell, een coproductie met Babel, gaat op zaterdag 13 februari om 14:00 uur online in première. Klingsell choreografeert twee dansduetten met telkens een vaste speler van Babel en een gastspeler, afgestudeerd aan de circushogeschool van Codarts. Voor het ontwikkelen van dit project mocht Klingsell beroep doen op het Fonds Podiumkunsten, regeling Balkonscènes.



Bij Theater Babel Rotterdam is educatie een kernbegrip. Binnen het gezelschap wordt door de spelers getraind, zowel door de vaste spelers als de gastspelers. Daarnaast wordt gewerkt aan educatie naar buiten toe, met projecten in de buurt en theaterateliers op scholen (Voortgezet Onderwijs). Helaas blijven de middelbare scholen voorlopig nog gesloten, daarom ontwikkelt Babel ateliers waaraan de leerlingen van huis uit online kunnen meedoen. Zo wordt de inclusieve ontmoeting, ondanks alle tegenslag, onverminderd voortgezet.



Theater Babel Rotterdam

'Ik via de ander' - een voorstelling van Paul Röttger

op zaterdag 13, 20 en 27 februari om 17:00 uur

'Moving Portraits' - inclusieve dansduetten van Carina Klingsell

op zaterdag 13, 20 en 27 februari om 14:00 uur

Meekijken kan via https://www.theaterbabelrotterdam.nl