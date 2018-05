Leonard Walpot en Jan Persoon winnaars Bruidsfoto & Film Award 2018

Maandagavond 28 mei zijn de Bruidsfoto & Film Awards 2018 voor de veertiende keer op rij uitgereikt tijdens een feestelijk event in De Buiksloterkerk in Amsterdam. Bruidsfotografen en -filmmakers uit Nederland en België ontvingen een felbegeerde award of een eervolle vermelding in één van de negen categorieën.



Leonard Walpot van LNRD Photography uit Utrecht is uit ruim 1.600 inzendingen bekroond tot de overall foto winnaar 2018. Zijn, vanuit een verrassende hoek geschoten, foto van een bruid met haar vader en drie bruidsmeisjes kreeg de meeste publieksstemmen.



Jan Persoon van Jan Persoon Videografie uit Amersfoort won de Award voor beste bruidsfilm. Zijn heerlijke feestelijke weddingclip met als thema Geloof, Hoop en Liefde was met 1:30 minuten, ook de kortst durende film.



Bruiloften in Nederland



“Bij de verkiezing dit jaar lag de nadruk op beelden van bruiloften die zijn gemaakt in Nederland, vertelt Susan Lippe-Bernard. “Hoewel Nederlandse bruiloften in het buitenland ook prachtige beelden opleveren, vormen deze een relatief klein aantal ten opzichte van het totale aantal bruiloften op Nederlandse bodem”. Om bruidsparen te inspireren die graag hun trouwdag willen vieren buiten Nederland, was er dit jaar speciaal de categorie Destination Wedding”, aldus de internationaal hoofdredacteur van Bruid & Bruidegom Magazine en tevens juryvoorzitter. In aanvulling op de internationale vakjury bestaande uit drie professionele fotografen en drie filmmakers, was er dit jaar ook voor het eerst een jury bestaande uit drie bruidsparen.



Alle winnaars



De Bruidsfoto & Film Award heeft als doel de nieuwste bruidsfoto- en filmtrends te laten zien en bruidsparen kennis te laten maken met professionele bruidsfotografen en -filmmakers. Voor het complete overzicht van alle winnaars, eervolle vermeldingen en een korte sfeerimpressie video van de prijsuitreiking, kijk op https://www.bffa.nl/