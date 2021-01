Laatste F-100 Super Sabre jachtbommenwerper wordt gerestaureerd

Het Nationaal Militair Museum (NMM) is in bezit van de laatste F-100 Super Sabre, een Amerikaanse jachtbommenwerper. Het toestel verkeert in slechte staat en daarom is het NMM een crowdfunding gestart om dit bijzondere toestel te laten restaureren.



F-100 Super Sabre



De F-100 is onlosmakelijk verbonden met de Vliegbasis Soesterberg, waar het NMM is gevestigd. De Vliegbasis is niet alleen de bakermat van de Nederlandse Luchtvaart, maar was van 1956 tot 1960 de thuisbasis van het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron, ook wel de "Wolfhounds" genoemd, die het toestel in gebruik hadden. Deze F-100 is het laatste exemplaar in Nederland. Het NMM wil deze belangrijke Wolhoundsperiode die onlosmakelijk verbonden is met de Vliegbasis blijven vertellen door het toestel in het museum tentoon te stellen. Daarvoor is restauratie noodzakelijk.



Crowdfunding



Voor restauratie van de F-100 is een bedrag van € 50.000,- nodig. Hiervoor is het NMM een crowdfunding gestart.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven.