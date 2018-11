Meld je nu aan voor de Health Innovation School Zuid West Nederland

GGD-West Brabant, Care Innovation Center West-Brabant, Innovitapark en Alles is Gezondheid bundelen hun krachten en lanceren in januari 2019 de Health Innovation School Zuid West Nederland.



Van januari tot en met mei 2019 krijgen 50 voorlopers de mogelijkheid om te leren hoe je door samen te innoveren verder komt. Deelnemers worden uitgedaagd door toonaangevende regionale, nationale en internationale sprekers. Ook gaan zij met een team aan de slag met actuele regionale vraagstukken rondom vitaliteit, welzijn en zorg, die niet vanuit één organisatie zijn op te lossen.



Tot 2 december kunnen geïnteresseerden - die wonen of werken in Zuid West Nederland - zich aanmelden, waarna in december de geselecteerde groep bekend wordt gemaakt.



Zie voor verdere informatie http://healthinnovationschool.nl/ of via zwn@healthinnovationschool.nl.