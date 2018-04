AKO opent eerste universiteitswinkel op campus TU Delft

Retailer AKO heeft een nieuwe winkel op het campusterrein van de TU Delft geopend. Hiermee is zij een van de eerste commerciële partners die actief is op studentencampussen. Op deze zogeheten high trafficlocatie is er sprake van een stroom aan consumenten die zich door de dag heen in een wisselend piek- en dalpatroon bewegen. AKO voegt nu universiteiten toe aan deze lijst high-traffic locaties, en wil waarde toevoegen aan een levendige campus. De opening ligt in lijn met de nieuwe strategie van AKO, die meer focust op high-traffic retail.



Naast het reguliere kernassortiment van (internationale) boeken en tijdschriften, biedt AKO voor de 27.000 dagelijkse bezoekers in de universiteitswinkel een reeks aanvullende services. Zo kunnen studenten gebruikmaken van een speciale printservice, die dankzij een online bestelsysteem snel en efficiënt verwerkt worden. Verder kunnen zij bij de campuswinkel terecht voor cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook refurbishment specialist leapp is aanwezig in hetzelfde pand.



Focus op high-traffic retail



AKO legt haar focus de komende jaren nog sterker op high-traffic locaties. De meeste AKO winkels bevinden zich al in deze gebieden, zoals luchthavens, stations en ziekenhuizen. Naast TU Delft is AKO reeds in gesprek met andere universiteiten.



Sjaak Mark, algemeen directeur bij AKO: “Dagelijks lopen er duizenden mensen rond op de campus van TU Delft: van studenten tot wetenschappers en van bezoekers en tot medewerkers. Zij willen allemaal een levendige campus met goede faciliteiten. Die wens sluit perfect aan op de visie van AKO als high-traffic retailer. Op locaties zoals deze is de koopbehoefte voornamelijk gericht op functionele aankopen. Studenten hebben weinig tijd. Ze willen snel en handzaam consumeren, zo blijkt uit door ons uitgevoerd marktonderzoek. Ik denk dat campussen de aankomende jaren steeds sneller zullen uitbreiden en ook andere retailers volgen. Wij zijn blij om een bijdrage te leveren aan een levendige campus en studenten van alle gemakken te voorzien.”