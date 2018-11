Verzamelen, battelen en slijm trends in verlanglijst top 10

Speelgoedketen schetst trends op basis van 41.000 ingestuurde lijstjes



Speelgoed om uit te pakken (unboxing) of om mee te knutselen is nog steeds het populairst onder Nederlandse kinderen. Dit jaar worden de LOL verrassingsballen, Beyblades en Pocket Morphers echter ook gevraagd om te verzamelen of om er mee te battelen. Verder staan slijm en eenhoorns hoog op de verlanglijstjes. Traditioneel speelgoed in een modern jasje staat ook hoog genoteerd. Zo heeft Max Verstappen de ouderwetse racebaan weer populair gemaakt en worden meisjes bij het knutselen geïnspireerd door videohandleidingen en ervaringen van YouTube sterren.



Dat blijkt uit de verlanglijst top 10 die Intertoys heeft samengesteld op basis van 41.000 verlanglijstjes die kinderen sinds het uitkomen van Het Speelboek hebben ingeleverd voor het Sinterklaasfeest. Een record. Uit een onderzoek dat de marktleider in speelgoed hield onder 1.017 ouders blijkt dat die verlanglijstjes in acht op de tien huishoudens nog met regelmaat worden gemaakt voor de Sint. Twee op de vijf gezinnen doet dat ook al voor Kerstmis. Bij Intertoys kunnen kinderen hun zelf geknipte, geplakte of geknutselde lijstje inleveren bij een van de ruim 389 speelgoedwinkels of digitaal insturen.



Verzamelen

Unboxing, waarbij de ervaring van het uitpakken belangrijker dan het speelgoed zelf, is ook dit jaar een van de populairste trends onder kinderen. Bij de meisjes staan de LOL verrassingsballen weer bovenaan. Bij de jongens scoort speelgoed als Pocket Morphers en Pokémon hoog. Alleen gaat het dit jaar meer om het verzamelen en de collectie compleet krijgen. Of, zoals bij de Beyblades, om er mee te battelen. In die categorie zijn ook de blasters populair onder jongens. Waar jongens zich laten beïnvloeden door de nieuwe Transformers-film, dankt Paw Patrol bij de peuters zijn populariteit aan de gelijknamige Netflix-serie.



Slijm

Slijm om mee te spelen staat dit jaar hoog op de verlanglijstjes. Bij de meisjes scoort Poopsie hoog. Dat is een eenhoorn-speeltje dat je uitpakt, dat je kunt voeren en dat echt slijm uitpoept. Ook Putty slime in blik en andere slijm-varianten zijn razend populair. Die doen het bijvoorbeeld goed als schoencadeautjes. In die categorie vallen ook de § qregenboogtouwtjes om zelf figuren mee te maken, een rage die weer terug is. Uit het eerder genoemde onderzoek van Intertoys blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse kinderen 1 tot 3 keer per week hun schoen mogen zetten.



Verkleden

Overigens net niet in de top 10, maar wel een grote trend op dit moment is het verkleden. Jongens voornamelijk als draken en meisjes als eenhoorn. Ook knutselen, van armbandjes maken tot eenhoorns tekenen en bouwen met LEGO, is nooit weggeweest.



Traditioneel speelgoed staat nog steeds hoog in de top 10, bijvoorbeeld dankzij hernieuwde aandacht van YouTubers. LEGO is altijd populair en ziet Intertoys traditioneel terug op heel veel lijstjes. Hetzelfde geldt voor Playmobil. Met name de ‘Spirit’-lijn, waaronder Lucky’s huis uit de top 10, doet het goed. Spirit is gebaseerd op de gelijknamige serie over paardenmeisjes, die uitgezonden wordt op Netflix en op televisie.



Verder is spelen met poppen als Barbie, July en Baby Born - met extra zachte huid - populair. Zelfs de racebaan is terug op de verlanglijstjes. Dat komt vooral omdat kinderen en hun vaders nu Max Verstappen in zijn Red Bullwagen kunnen laten racen. Uit het onderzoek onder ouders bleek al dat het lievelingsspeelgoed dat ouders vroeger hadden behoorlijk overeenkomt met het lievelingsspeelgoed van hun kinderen.



Top 10 Jongens:

1: PS4 FIFA 19

2: LEGO City passagierstrein

3: Switch Super Mario Party NL

4: LEGO City Bostractor

5: PAW Patrol voertuig met pup

6: Pocket Morphers

7: Beyblade starters set

8: Pokémon TCG Sun & Moon Celestial storm sleeved booster

9: X-Shot Hak Eye blaster

10: Max Action racebaan





Top 10 Meisjes:

1: L.O.L. Surprise under wrap verrassingsbal

2: ZTRINGZ origineel regenboog touw

3: Poopsie Slime Surprise pakket

4: PLAYMOBIL Lucky’s huis

5: LEGO Friends Mia’s boomhut

6: Barbie Cupcake speelset

7: Putty 350 gram

8: BABY Born Soft Touch girl pop

9: Xoomy tekenmachine eenhoorn

10: Pop July met kledingset



Gezelschapsspellen

Hoewel computerspellen als FIFA19 en Super Mario de top 10 bij de jongens domineren, ziet Intertoys dat gezelschapsspelletjes nog steeds populair zijn. Ruim driekwart van de Nederlandse ouders spelen die nog geregeld met hun kinderen, aldus het onderzoek. Intertoys heeft daarom ook een top 5 samengesteld van de populairste spellen van dit moment.



Top 5 spellen

1: Monopoly (valspelers editie)

2: Ticket to Ride Europe

3: Regenwormen Deluxe

4: 30 Seconds

5: Halli Galli



Overigens betekent een hoge notering op de verlanglijstjes top 10 nog niet automatisch dat kinderen deze cadeaus ook krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien ouders hun kinderen graag verrast, praktische cadeaus geeft of iets wat ze zelf stiekem leuk vinden.



*Representatief onderzoek in opdracht van Intertoys en uitgevoerd door PanelWizard onder 1.017 ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Onderwerpen: Speelgoed opruimgedrag, verlanglijstjes, Sint en Kerst, overtollig speelgoed, speelgoed in DNA

