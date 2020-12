Bekijk het nieuwe leven in Eindhoven in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programa ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 5 januari gaat Hannelore o.a. naar het Campina-terrein in Eindhoven.



Het Campina-terrein



Presentator Hannelore Struijs bezoekt voor de tweede keer industrieel erfgoed in Eindhoven. Deze keer is dat het gebouwencomplex op het terrein van de voormalige Campina-melkfabriek. ‘De Campina’ is voortgekomen uit de Coöperatieve Melkinrichting St. Joseph die samenging met andere melkbedrijven uit de regio. In 1957 werd aan de Dirk Boutslaan de eerste paal geslagen voor wat de modernste melkinrichting van Nederland zou worden. Hij werd in 1961 geopend, maar vanaf 2015 is hier de productie weer gestopt.



Hannelore wordt rondgeleid door terreinbeheerder Jan van Kemenade, die zelf ruim veertig jaar in de fabriek heeft gewerkt. Hij laat onder meer de voormalige productiehal zien, een soort kathedraal voor de zuivelindustrie. Wat met het terrein en de verschillende gebouwen gaat gebeuren, laat Mireille Knape zien. Zij werkt voor de ontwikkelaar BPD. Over enkele jaren staat hier een combinatie van wonen, werken en horeca, waarin het industrieel erfgoed wordt geïntegreerd. Ook wil BPD de coöperatieve gedachte in ere houden door samenwerking tussen bewoners en gebruikers te faciliteren.



Hannelore bezoekt ook twee bedrijven die zich inmiddels in een oud pand op het terrein hebben gevestigd. Ze spreekt met Mark Migchels van The Bottle Distillery, die in de voormalige Melkontvangst is gevestigd, en met Sabine Feron en Tim Elfring van PHOOD Kitchen. Zij zijn een restaurant gestart in het voormalige Ketelhuis. In de kelder daarvan experimenteren zij met urban pharming, ze kweken er verse groenten.



Rubrieken



In een korte beeldende rubriek zijn drie andere voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie te zien. Deze week staan die in Waspik, Veghel en Roosendaal.



Voor de wekelijkse vlog over een Brabantse watertoren, deze keer in Oss, wordt gebruik gemaakt van met beelden van studenten bouwkunde van de TU Eindhoven.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, de gemeente Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven.



