Unieke groei Technical Consumer Goods markt sinds COVID-19

Uit GfK’s wekelijks Sales Tracking onderzoek blijkt dat er een unieke situatie is ontstaan sinds COVID-19 ons land beheerst. Met name de technology branche profiteert en groeit week-op-week sinds COVID-19.



In week 46 is er 38% meer verkocht (in waarde) ten opzichte van week 46 vorig jaar. De verkoop in waarde is zowel online als offline gestegen. De grootste groei is online zichtbaar. Dit jaar is de online verkoopwaarde +69% en de offline verkoopwaarde +10% ten opzichte van week 46 in 2019.



Kijkend naar de trend in week 46 2020 vs week 46 2019 is de grootste groei in de productgroepen: digitale thermometers +214%, monitoren +134%, visuals camera’s +121%, toetsenborden +117% en fun cooking +98%. De Nederlandse consument geeft nog steeds veel geld uit aan producten die o.a. het thuiswerken prettiger maken.



Het is opvallend dat er geen enkele sprake is van een terugloop in de verkopen zo kort voor Black Friday. En de verwachting is zelfs dat Black Friday nog een extra boost gaat geven aan de verkoop van Technical Consumer Goods.