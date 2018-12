Smartengeld na val van gebroken trap

Een 33-jarige leerling-stukadoor uit Kampen heeft 15.000 euro aan smartengeld en schadevergoeding ontvangen na een bedrijfsongeluk. Hij raakte gewond toen de trap waarop hij stond te werken plotseling doormidden brak.



Samen met letselschadebureau JBL&G heeft de man met succes zijn toenmalige werkgever aansprakelijk gesteld voor het ongeluk, waarbij hij plat op zijn rug op een betonnen vloer terecht kwam. Hij liep daarbij onder meer een scheur in een ruggenwervel en een gekneusde pols op.



De Kamper was in september vorig jaar net drie dagen in een werkervaringsproject bezig voor zijn nieuwe werkgever, een stukadoorsbedrijf uit Overijssel. Op de zolderverdieping van een particuliere woning in Ootmarsum gebruikte hij een daar staande aluminium trap van 2,5 meter hoog om de kamer af te plakken, zodat de muren konden worden gespact. Terwijl hij bovenaan de trap stond te werken brak een scharnier, waardoor de trap uit elkaar klapte en de man eraf viel. Omdat hij niet wilde ‘piepen’ heeft hij nog even doorgewerkt, maar toen hij zich ’s middags met hevige pijn bij de huisarts meldde, stuurde die hem meteen door naar het ziekenhuis, waar hij twee nachten moest blijven.



Zijn toenmalige werkgever informeerde destijds via WhatsApp nog wel even hoe het ermee ging, maar had toen toch maar laten weten dat hij niet terug hoefde te komen. De Arbeidsinspectie is niet ingeschakeld na het bedrijfsongeluk. Desalniettemin heeft ASR Verzekeringen namens het stukadoorsbedrijf nu 15.000 euro schadevergoeding en smartengeld uitgekeerd, na tussenkomst van letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam.