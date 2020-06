Zomerhit DJ Dos Santos belicht schuldenvrij studeren via Loogman Groep

Hitsingle ‘You Keep me going’ vrijdag 12 juni gelanceerd



AMSTERDAM/AALSMEER – DJ en producer Jay Dos Santos heeft in samenwerking met de Loogman Groep een hitsingle met videoclip opgenomen. Het nummer ‘Keep me going’ moet de aandacht vestigen op de Loogman studiebeurs. Uit die beurs worden studiegeld, boeken en alle andere kosten betaald voor studenten die een bijbaan hebben bij het familiebedrijf. Zo kunnen ze vier jaar lang schuldenvrij studeren.



De studiebeurs werd vorig jaar september gelanceerd en het initiatief kreeg landelijke publiciteit, maar desondanks werden maar zeven van de tien beschikbare plekken ingevuld. Dit tot grote verbazing van het bedrijf. Met het ludieke idee voor een zomerhit wil de Loogman Groep opnieuw aandacht vragen voor dit initiatief in de hoop dat zich deze zomer wel voldoende kandidaten aanmelden.



Het idee ontstond toen DJ en producer Jay Dos Santos en directeur Kees Yzebaart van de Loogman Groep elkaar ontmoetten tijdens een voetbalwedstrijd. Yzebaart vertelde dat het bedrijf iets opvallends wilde doen om de studiebeurs onder de aandacht van de doelgroep te brengen, bijvoorbeeld via een Top-40 hit met videoclip. Dos Santos dacht eerst dat het een grap was, maar een paar weken later begonnen beide mannen aan het project. Toen de DJ met het nummer ‘You keep me going’ kwam, was Yzebaart razend enthousiast.



In het nummer verwijzen diverse regels naar de filosofie van Loogman als familiebedrijf, waarbij medewerkers vertrouwen krijgen en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. De bijbehorende videoclip is opgenomen in de wasstraat van Loogman Carwash en op andere locaties, zoals het circuit in Lelystad.



Met de Loogman studiebeurs laat het familiebedrijf zijn maatschappelijke betrokkenheid zien. Veel studenten die parttime werken binnen de organisatie krijgen te maken met hoge studieschulden. Daardoor zijn ze na hun studie nog jaren aan het afbetalen en kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk een eerste huis kopen. Via de studiebeurs kunnen hbo- en wo-studenten die solliciteren op een bijbaan aan het werk bij verschillende locaties en afdelingen. Zo heeft het bedrijf zeven wasstraten, een tankstation, een restaurant, een golfcentrum en een FEBO. Als de studenten bereid zijn om gemiddeld vijftien uur per week te werken, verdienen zij genoeg om hun maandelijks onderhoud te betalen en betaalt Loogman alle studiekosten. Ze kunnen zelfs stage lopen binnen het bedrijf, maar ze hoeven na hun studie niet in dienst te blijven. Voor de studiebeurs zijn tien plekken beschikbaar in de steden Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Heerhugowaard, Utrecht, Hoofddorp, Almere en Lelystad.