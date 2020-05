Pinkstermis in Sint-Jan Den Bosch live te volgen via Omroep Brabant

Vanwege de coronamaatregelen zijn de diensten in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch voor gelovigen al enige tijd niet bij te wonen. De vieringen in de Bossche kathedraal zijn echter wel via een livestream rechtstreeks te volgen.



Zo ook het Hoogfeest van Pinksteren, komende zondag (Eerste Pinksterdag). De dienst wordt geleid door Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. Hij wordt bijgestaan door plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte.



Via Omroep Brabant web en app is de dienst komende zondag 31 mei vanaf 10:00 uur live te volgen. Vanaf 1 juli zijn er in de Sint-Janskathedraal weer samenkomsten met meer dan honderd mensen mogelijk.