Eetbare Pop-Up leert jeugd over kinderarbeid

In de centrale stationshal van Utrecht Centraal vind je sinds deze week een eetbare chocolade pop-up. De pop-up is een initiatief van Fairtrade om bewustwording te creeëren over het oneerlijke handelssysteem dat schuilgaat achter de chocolade die in Nederland in de winkels ligt. Woensdag, op de international dag van de rechten het kind, stond de pop-up in het teken van kinderarbeid.