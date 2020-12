Lian de Boer is Ambtenaar van het Jaar 2020

Winnaar tiende editie Publiek Denken Top 100 bekend



Den Haag, 15 december 2020



Lian de Boer, adviseur economische zaken van de gemeente Groningen, is de winnaar van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020. Dat heeft juryvoorzitter Carsten Herstel bekendgemaakt tijdens een online televisie-uitzending vanuit de gemeente Almere. ‘De Boer kijkt over de grenzen van het eigen domein,' aldus de jury. 'Ze is bij uitstek de verbinder die een goede ambtenaar behoort te zijn.'



De tweede plaats in de Publiek Denken Top 100 gaat naar Nassar Chakir, sportcoördinator vluchtelingen van de gemeente Tilburg. Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen van het UWV, is op de derde plaats geëindigd.



Tiende editie



De Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar van het Jaar zet de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd of een bijzonder verhaal hebben van wie anderen kunnen leren. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen? De editie van 2020 is in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen is het de tiende keer dat de verkiezing wordt georganiseerd, ook is er één winnaar voor twee prijzen.



Lian de Boer krijgt van de jury de hoogste score maar weet ook de meeste stemmen van het publiek binnen te halen. Van de ruim 14.000 stemmen, stemden 798 op haar. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Publiek Denken Top 100 dat een finalist zowel de publieksprijs als de juryprijs in de wacht sleept.



Jury



De jury van de PD Top 100 Ambtenaar 2020 werd voorgezeten door Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder namen in de jury zitting: Wim Brenkman (secretaris-directeur provincie Drenthe), Gerard Bakker (hoofd- directeur DJI), Hossam Boutaïbi (bestuurslid FUTUR), Jolanda van Tongeren (strategisch adviseur business accounting gemeente Almere en Ambtenaar van het Jaar 2019), Pim van Vliet (gemeentesecretaris Leiden), Karin Sleeking (directeur A&O fonds Gemeenten), Henk Korvinus (inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid bij het ministerie van JenV), Mariël Middendorp (secretaris-directeur hoogheemraadschap Rijnland) en Gerard Bakker (hoofddirecteur DJI).



Special over publieke professional



Meer weten over winnaar Lian de Boer en de verkiezing van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020, lees dan de special over de publieke professional op https://publiekdenken.nl/specials/uitgave/publiek-... In deze special is ook aandacht voor de uitdagingen van thuiswerken waarvoor overheden zich geplaatst zien sinds de coronacrisis is uitgebroken en het (gebrek aan) digitale fitheid van ambtenaren.



Over de PD Top 100



De Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020 is een initiatief van uitgever Publiek Denken, in samenwerking met de gemeente Almere en het IPO.