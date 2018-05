Wecycle Premium Pick-up Partners: landelijke ophaalservice e-waste

Wecycle Premium Pick-up Partners nemen bij de bezorging en installatie van een nieuw groot elektrisch apparaat niet alleen het oude grote exemplaar, maar ook afgedankte kleine apparaten mee terug voor recycling. Dit maakt het makkelijk voor mensen om kleine apparaten in te leveren. Deze service biedt Wecycle landelijk aan samen met 150 (online) winkels en vervoerders. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste).







Naast de wettelijke oud-voor-nieuw-regeling, waarbij de consument een vergelijkbaar afgedankt product kan meegeven aan de bezorger van een nieuw elektrisch apparaat, bieden Wecycle Premium Pick-up Partners de mogelijkheid ook andere kleine apparaten retour te geven. Door de toetreding van elektro-retailer BCC is deze service nu landelijk beschikbaar. “Het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten via onze Premium Pick-up Partners is voor de mensen heel makkelijk. Het draagt bij aan meer recycling van grondstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot”, zegt Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle. “Het is een prima aanvulling op onze inleverbakken voor klein e-waste in de winkels.” Thuiswinkel.org en Uneto-Vni supporten de service.



BCC is met 68 fysieke winkels en online verkoopkanaal één van de grootste elektro-retailers van Nederland. Herman Bramer, CEO BCC, is enthousiast over het uitbreiden van de huidige samenwerking: “We namen natuurlijk tijdens het bezorgen altijd al de oude apparaten van de klant mee, zoals wasmachines. Nu kunnen we ook alle andere apparaten meenemen. Met deze uitbreiding van onze service verwachten we onze klanten nog beter te kunnen helpen. Doordat wij ons al tientallen jaren op duurzaamheid richten, hebben we inmiddels een geolied proces. Oude apparaten laten we via Wecycle verantwoord verwerken.”



Voordelen consument



De Wecycle Premium Pick-up service heeft verschillende voordelen. Zo heeft de consument bij de bezorging en installatie van een groot apparaat even de tijd om kleine apparaten bij elkaar te zoeken. De bezorgers zijn gewend om te gaan met elektrische apparaten en mogen deze ook vervoeren.