Nominaties Drone Awards 2018 bekend

De nominaties voor de Drone Awards 2018 zijn vandaag bekend gemaakt. Dit jaar zijn er wederom acht genomineerde dronevideo's die kans maken op een prestigieuze Drone Award, verdeeld over de twee categorieën 'Luchtfotografie' en 'Racing'. Tot 1 december 2018 kunnen bezoekers via DroneAwards.nl hun stem uitbrengen.



De nominaties voor de Drone Awards 2018 zijn bekend! Voor het vijfde opeenvolgende jaar maken de beste Nederlandse drone video's van afgelopen jaar kans op een prestigieuze Drone Award. Acht dronepiloten maken dit jaar kans op een Drone Award, verdeeld over de categorieën 'Luchtfotografie' en 'Racing'.



In de categorie 'Luchtfotografie' zijn vier video's genomineerd, die opvallen dankzij een prachtige combinatie van perfecte opnames en een uitstekende montage. Jelte Keur legde vanuit grote hoogte unieke kunstwerken tussen de gewassen vast, terwijl Sander Coppens met zijn video de Oosterscheldekering op een bijzondere manier in beeld bracht. Marco Borsato's videoclip van het nummer 'Alsof je vliegt' is dit jaar eveneens genomineerd voor een Drone Award in de categorie 'Luchtfotografie'. Als vierde maakt Droning Dutchman een kans met de adembenemende video die hij maakte van zijn vakantie op het Griekse eiland Mykonos.



In de categorie 'Racing' zijn vier video's genomineerd die zich door de uitvoering van gave stunts en het vliegen op hoge snelheid onderscheiden van de rest. Zo zie je in de video van SirCrashaLot een trainingssessie van de voormalig Nederlands Kampioen Drone Race. René Sebastian uit Best maakte met behulp van een 360 graden camera een zeer opvallende droneracing video. Het bezoek aan de MMA Academy in Apeldoorn met zijn micro-drone leverde Wim Reinders alias ControllFPV een nominatie op in de categorie 'Racing'. Tenslotte is Vince Irie, bekend van The Voice of Holland en tevens een droneracer van internationaal niveau, ook een kanshebber met de video die hij maakte samen met Tom Coronel op het circuit van Zandvoort.



Drone Awards is een initiatief van de website DRONES.nl, dat uit honderden inzendingen een selectie maakte van de beste, meest spraakmakende en leukste dronevideo's van afgelopen jaar. Van 1 tot en met 30 november 2018 kan er gestemd worden via www.droneawards.nl. De video's met de meeste stemmen worden uiteindelijk bekroond met een Drone Award.



De Drone Awards worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan de beste dronevideo's van het afgelopen jaar. Vorig jaar werd de dronevideo, die Roy Visser uit Huizen maakte tijdens zijn vakantie op Sardinië, door het publiek verkozen tot beste dronevideo in de categorie 'Luchtfotografie'. Pieter Bos uit Apeldoorn won met zijn droneracing video op het TT Circuit in Assen de award in de categorie 'Racing'. In 2016 won Radio 538-DJ Coen Swijnenberg de Drone Award in de categorie 'Luchtfotografie' met een prachtige video van zijn vakantie in Sri Lanka. In de categorie 'Racing' won Tim van Vliet met razendsnelle opnames van de tulpenvelden in Lisse.



Een compleet overzicht van alle genomineerden en eerdere winnaars is te vinden op de Drone Awards website: www.droneawards.nl



Zie ook video: