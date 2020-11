Importeren met de BPM Calculator

Kijkt u ook weleens in het buitenland om een auto te importeren? De aanschafprijs ligt daar doorgaans lager dan in Nederland. Maar als u overgaat tot het importeren komen daar uiteraard wel kosten bij kijken. Zo bent u verplicht om een Nederlands kenteken voor dit voertuig aan te vragen en BPM - oftewel belasting personenauto’s en motorrijtuigen- te betalen. Nederland behoort tot de top-3 van duurste landen binnen Europa waar het om autobelastingen gaat. Als u een auto gaat importeren, wilt u uiteraard niet de hoofdprijs betalen aan belastingen. Met een BPM calculator kunt u flink besparen. Deze calculator is namelijk gebaseerd op een officiële koerslijst. Het voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Met de handige BPM calculator berekent u snel en eenvoudig hoeveel rest-BPM u voor de importwagen moet betalen.



Bespaar op de kosten



Als u een auto gaat kopen of importeren is de grootste kostenpost natuurlijk de aanschafprijs. Een hoge kostenpost die daarna komt is de Belasting personenauto's en motorvoertuigen die u aan de Belastingdienst moet betalen bij het importeren van voertuigen in Nederland. De Belastingdienst hanteert een forfaitaire afschrijvingstabel met gefixeerde bedragen. Er wordt afhankelijk van de leeftijd van de auto een bepaald percentage afgeschreven, waarbij niet naar de staat of de kilometerstand van de wagen wordt gekeken. Dit bedrag kan dus per auto verschillen, met de BPM calculator kunt u gemakkelijk de BPM berekenen. Zo kunt u de meest gunstige waarde uitrekenen en besparen op uw BPM.



BPM berekenen met de BPM Calculator



Als u een auto heeft gevonden in het buitenland speelt niet alleen de vraagprijs mee, maar wilt u ook graag weten hoeveel belasting u moet betalen voor uw personenauto, motor of bestelwagen. Hiervoor moet u de BPM-waarde berekenen. Als u een auto of motorfiets importeert, mag u de kiezen voor de BMP berekening die voor u de meest gunstigste waarde oplevert. Met de BPM calculator rekent u altijd de meest gunstige waarde uit. Autotelex biedt namelijk een berekening aan die plaatsvindt volgens de handelswaarde. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de waarde die een handelaar geeft voor een gelijkwaardige auto, indien hij deze inkoopt van een particulier. Via de koerslijst van Autotelex krijgt u snel een goed beeld van wat ongeveer het BPM-bedrag wordt. U kunt zelf de kilometerstand en de opties verrekenen. U kunt met deze BPM calculator veel geld besparen en uw voordeel kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.



Hoe gebruikt u de BPM calculator?



U berekent de BPM online in enkele stappen. Het werkt heel eenvoudig, u kunt eerst uw voertuigsoort selecteren. Daarna voert u de datum van eerste toelating, het merk, de brandstof en de transmissie in. Hierna kunt u uit de lijst het model en de uitvoering selecteren. Vervolgens doet de BPM calculator de rest en u ziet een indicatie van de te betalen rest-BPM. Met de BPM calculator kunt u gratis een BPM indicatie opvragen. U weet zo ongeveer waar u aan toe bent als u een auto wilt gaan importeren vanuit het buitenland.