Festival op Dag van de Duurzaamheid: inspiratie en hands-on activisme

Klimaatfestival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ gaat online op zaterdag 10 oktober: met de ontknoping van het NK Tegelwippen, inspirerende sprekers en DIY workshops



Zaterdag 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – vindt het hands-on klimaatfestival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ online plaats. Inspirerende talks, DIY workshops, De Grote Gedoe Show en de spannende ontknoping van het NK Tegelwippen: tijdens interactieve livestream vallen positief activisme en collectieve daadkracht perfect samen. En dat komt als geroepen, want uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders (69%) het tijd vinden om het roer helemaal om te gooien en te kiezen voor een klimaateconomie met meer aandacht voor welzijn. Het festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ inspireert niet alleen, maar initieert ook direct gezamenlijke acties. Een online samenzijn speciaal voor de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatcrisis voelt én echte verandering kan inzetten.



Samenkomen én bijsturen



Dat er behoefte is aan samenkomen én bijsturen, blijkt uit het onderzoek dat Triodos Bank onlangs (14 september) presenteerde. 80% van de Nederlanders vindt dat het herstel van de economie niet alleen moet gaan over economische groei maar vooral over het welzijn van de bevolking. En een meerderheid van de Nederlandse bevolking wil een duurzamer en eerlijker herstel waarbij de economie, klimaat en sociaal welzijn met elkaar in evenwicht zijn. De grote respons bij petities (van organisaties als Milieudefensie) die oproepen voor een duurzaam herstel laten dit ook goed zien.



“Tijdens de (eerste) intelligente lockdown was nog sprake van een bewustwordings moment, waarbij de voornemens en plannen om duurzamer en socialer uit deze crisis te komen je om de oren vlogen. Dit was hét turning point. Maar nu lijken we alweer snel te vervallen in oude gewoonten, staat groei bovenaan het verlanglijstje en worden duurzame oplossingen op de lange baan geschoven. Tijdens deze ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ editie zetten we de schouders eronder en gaan we aan de slag met de grote vragen en leggen we mooie plannen, dromen en ambities vast in resoluties voor onszelf en elkaar.” - Berend van Zanten, oprichter van festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’



Positief activisme met daadkracht



Het festivalprogramma zit bomvol inspirerende sprekers, groene dromers en circulaire doeners. Op het hoofdpodium staan onder andere Prof. dr. Louise Vet (hoogleraar ecologie en voormalig aanvoerder van de duurzame 100), Jaap Tielbeke (journalist en auteur van 'Een beter milieu begint niet bij jezelf'), Ama van Dantzig (Dr. Monk) en Peer de Rijk (Milieudefensie). De presentatie is in handen van duurzame duizendpoot Wilbert van der Kemp.



Festivalbezoekers kunnen digitaal binnenvallen bij de klimaatzaak tegen Shell, Omroep Groen, de Klimaatgesprekken of het circulaire concept Broodje Poep. Vanaf de bank of keukentafel stappen festivalgangers in de ‘Transformatietunnel’ om de daad bij het woord te voegen en over te stappen naar een duurzame bank of energiemaatschappij. Met z’n honderden tegelijk. Dat maakt ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’ het meest actieve en positieve festival in deze coronatijd.



Eindsprint en uitslag NK Tegelwippen



Tijdens het festival is ook de ontknoping van het NK Tegelwippen: dé wedstrijd van het jaar tussen Amsterdam en Rotterdam. Tijdens het NK Tegelwippen werden maar liefst ruim 95.000 stoeptegels verruild voor gras, bloemperken en geveltuinen om beide steden meer klimaatadaptief en biodivers te maken. De wedstrijd heeft dus een hectare aan groen opgeleverd: dat is meer dan het voetbalveld van de Johan Cruijff ArenA of van De Kuip.



Op 10 oktober wordt tijdens het festival live bekend gemaakt welke stad de meeste tegels heeft gewipt. De wethouders Laurens Ivens (Amsterdam) en Bert Wijbenga (Rotterdam) nemen de prijs in ontvangst: de Gouden Tegel en de IJzeren Schop worden uitgereikt. Tot en met 7 oktober kan via nk-tegelwippen.nl/publiekswipper gestemd worden op transformatie die de Publieksprijs verdient. Ook deze winnaar wordt tijdens het festival bekend gemaakt.



Tickets reserveren



Festivalgangers kunnen een ticket kopen (€2,50) via duswatgaanwijdoen.nl/tickets en vooraf workshops boeken. Om het festivalgevoel in huis halen is de Festivalvoedselbox: Bikken van de Boeren te bestellen.



BlueCity: vijfde verjaardag



Het festival wordt live opgenomen in BlueCity, dat gevestigd is in het voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam. Met als missie de circulaire economie te versnellen door ondernemerschap, werkt BlueCity op verschillende manieren aan de nieuwe economie, met als belangrijkste missie "gewoon doen". BlueCity viert haar vijfjarig bestaan tijdens het festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen?’.