Amacom breidt uit met nieuw logistiek centrum in ‘s-Hertogenbosch

De tweede helft van het jaar 2018 zal voor Amacom, The Amazing Company, in het teken staan van een verhuizing. Afgelopen week zette algemeen directeur Dick Engels zijn handtekening onder deze nieuwe, innoverende plannen voor Amacom. In gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat de fulfilment organisatie een nieuw logistiek centrum realiseren inclusief kantoorruimte. Medio september is het logistieke centrum operationeel en rollen de eerste pakketjes van de lopende band.



Nieuwe locatie in gemeente ‘s-Hertogenbosch



De verhuizing van het operationele team en de voorraad wordt een flinke klus, maar de huidige ruimte binnen zowel het kantoor in ‘s-Hertogenbosch, als in de drie magazijnen van Amacom is simpelweg te klein geworden om aan de toenemende vraag in fulfilment te kunnen voldoen. Het nieuwe logistieke centrum, in combinatie met de bestaande kantoorruimten en magazijnen, is het antwoord op deze toenemende vraag en de beoogde groei van The Amazing Company. Dick Engels geeft aan erg tevreden te zijn met deze plannen. “Het nieuwe logistieke centrum biedt, mede dankzij de extra loadingdocks en de extra verdieping in het magazijn, legio mogelijkheden om een nog hogere logistieke werkdruk aan te kunnen”. Daarnaast geeft deze uitbreiding een impuls aan de eigen paarse bezorgdienst van Amacom. “Het komende jaar zullen er nog meer paarse busjes gaan rondrijden”, aldus Dick Engels.



Amazing Experience



Dick Engels vervolgt zijn verhaal: “We zijn met Amacom toe aan deze volgende stap. De nieuwe locatie sluit goed aan bij de groei van onze organisatie en tevens gaan we middels een metamorfose van ons huidige pand een nieuwe dimensie toevoegen aan het zogenoemde nieuwe werken”. Het pand aan De Tweeling wordt omgetoverd tot een heus Experience Centre waar medewerkers, klanten, leveranciers en relaties samenkomen. Vanaf dit najaar wordt bezoekers de mogelijkheid geboden een hele werkdag te spenderen in een inspirerende en motiverende omgeving. “Dat moet dan ook zeker lukken, dankzij de verschillende showrooms, flexwerkplekken en onze Amazing bistro”, zo vervolgt Dick Engels zijn verhaal.



Op woensdag 15 augustus ontvangt Amacom, The Amazing Company, de sleutels van haar nieuwe pand aan het Kievitsven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met nog een aantal maanden van voorbereiding op de agenda is het de bedoeling dat medio september het operationele team en een groot deel van de magazijnvoorraad verhuisd is naar het nieuwe logistieke centrum.