Deze Studio Pets modellen gaan de wereld en je hart veroveren

Ze zijn lief, hebben een onweerstaanbare uitstraling en reizen altijd in stijl: ontmoet de topmodellen van Studio Pets. Geïnspireerd door de meest schattige echte puppy’s en kittens die dagelijks in Studio Pets voor de lens staan ontwikkelde fotografe Myrna Huijing deze serie exclusieve pluche knuffels. Het resultaat? Zes topmodellen die dankzij hun puurheid en aantrekkingskracht zo mogelijk nog schattiger zijn dan de echte puppy’s en kittens. Zo heb je bijvoorbeeld Star, de lieve Engels Buldog Puppy die overal zijn camera mee naar toe neemt, de ondeugende Bella en de charmante Charlie. Wat de zes topmodellen gemeen hebben is dat ze heerlijk zacht zijn en graag reizen in hun elegante reiskoffertje, compleet met paspoort en gratis te downloaden Photo Booth app. Kortom, ‘cuteness’ op het hoogste niveau.



Een bezoek aan Studio Pets ontdooit zelfs de koelste kikkers; de puppy’s en kittens die hier voor de lens staan, zijn stuk voor stuk onweerstaanbaar. De foto’s die in deze Nederlandse studio gemaakt worden gaan dan ook de hele wereld rond. De beelden werden al gebruikt voor vele uiteenlopende licenties en nu dus ook voor Studio Pets’ eigen collectie pluche knuffels. Fotografe en dierenliefhebster Myrna Huijing wil haar modellen extra in de spotlight zetten met deze collectie pluche knuffels die vanaf april via de website van Studio Pets, www.studiopets.com, verkrijgbaar is.



Meet & Greet the models(van links naar rechts)



Star, de fotograaf - Deze Engelse Buldog puppy doet het liefst niets anders dan de hele dag foto’s maken en reist graag met je mee de wereld rond.



Bella, de ondeugendste - Kitten Bella is de ondeugendste van de groep: zij speelt graag verstoppertje en kan niet wachten om met je mee te gaan op reis.



Shady, de fashionista - Shady is de fashionista van het stel. Deze buldog weet precies wat en wie er hip en happening is. Een ‘fabulous’ reispartner dus.



Charlie, de charmeur - Deze charmante Bullterriër puppy is altijd in voor avontuur, nieuwsgierig en reislustig.



Snuggle, doet harten smelten - Niemand is bestand tegen deze puppy met zijn lieve ogen en zachte karakter.



RayBen, slim & speels - RayBen, de coolste kitten die je kent. Laat je niet misleiden door alleen zijn slimme looks, het liefste wat hij doet is lekker spelen.



Verkoopinformatie

De Studio Pets knuffels zijn gemaakt van het meest hoogwaardig materiaal pluche en zijn 23 cm groot. De modellen zijn te koop via www.studiopets.com voor € 49,99. Ieder model heeft een eigen koffertje, een paspoort met meer informatie én een eigen Photo Booth app.



Over Studio Pets

Studio Pets By Myrna is opgericht vanuit de liefde voor dieren én fotografie. De studio is dan ook al tien jaar wereldwijd een begrip op het gebied van dierenfotografie en video’s. De producties van fotografe en onderneemster Myrna worden voor tientallen internationale licenties gebruikt. Deze collecties zijn in meer dan 35 landen te vinden. In haar studio in Aalsmeer brengen Myrna en haar team fun, fashion, design en dieren op unieke wijze samen. In april bracht het bedrijf haar eigen collectie knuffels op de markt. Kijk voor meer informatie op www.studiopets.com.