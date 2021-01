Bedevaartkerk in Amsterdam gaat door

De stichting Lourdes aan de Amstel gaat door met haar plannen voor de realisatie van een bedevaartkerk voor de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam.



In tegenstelling tot recente berichten in de media heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren absoluut niet verboden of zelfs maar iets in de weg gelegd. De titel: "Vrouwe van alle Volkeren" waaronder de Heilige Maagd zich in Amsterdam bekend maakte alsmede de afbeelding die aan de hand van de verschijning gemaakt zijn alsmede de jaarlijkse bijeenkomsten zijn alle volledig toegestaan. "Het gaat op geen enkel wijze in tegen de leer van de kerk", waren de woorden die kardinaal Ratzinger. Ook in de recent uitgegeven verklaring van het bisdom staat dat de titel - Vrouwe van alle Volkeren - door Rome als volledig theologisch verantwoord wordt geaccepteerd.



Bedevaarten naar Amsterdam



Bedevaarten naar de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam zijn dan ook nadrukkelijk toegestaan. Deze vonden al plaats op kleine schaal naar de kapel aan de Diepenbrockstraat waar het originele schilderij van de Vrouwe opgesteld staat (het schilderij dat een afbeelding is van de Heilige Maria zoals ze in Amsterdam verscheen). Deze kleine mooie kapel is echter niet geschikt om als officiële bedevaartskerk voor deze devotie gebruikt te worden wegens de geringe afmeting en de onzichtbaarheid in het straatbeeld.



Nieuwezijds kapel



De stichting Lourdes de Amstel onderzoekt tevens, in samenspraak met het bisdom, de mogelijkheid om de Nieuwezijds kapel, de originele plaats van het Mirakel van Amsterdam, te huren om deze weer te openen als bedevaartkerk voor de Vrouwe van alle Volkeren. Amsterdam was gedurende de middeleeuwen reeds de grootste bedevaartsplaats in Europa vanwege het mirakel van Amsterdam wat hier in 1345 plaatsvond.



Belang voor Amsterdam



In het kader van het streven van de gemeente Amsterdam naar een aanpak van de overlast van toeristen in de binnenstad en het voornemen om de toeristenstroom om te leiden naar het Zuidas-gebied, zou een bedevaartkathedraal in de Zuidas bij de RAI een positieve rol kunnen spelen.