Standard Investment haalt EUR 85 miljoen op voor nieuw fonds

Standard Investment heeft de benodigde EUR 85 miljoen voor haar Fonds 4 in een recordtijd van vier maanden opgehaald. De investeringsmaatschappij, met een totaal beheerd vermogen van ruim EUR 200 miljoen, richt zich op hands-on investeringen in ondernemingen met een aanzienlijk verbeter- of groeipotentieel en een omzet tussen de EUR 15 miljoen en EUR 250 miljoen.



Het kapitaal voor Fonds 4 is grotendeels afkomstig van internationale institutionele partijen, daarnaast participeert het team van Standard Investment zelf in het nieuwe fonds. Standard Investment werd bijgestaan door onder meer Coen Sip van advocatenkantoor Van Campen Liem en Matthijs Wierenga van Atlas Fiscalisten.



Herbert Schilperoord, partner bij Standard Investment: “We hebben de afgelopen jaren een brede portefeuille opgebouwd met bedrijven in verschillende sectoren en van variabele grootte. We zijn heel actief betrokken bij onze investeringen waarbij we ons afhankelijk van de situatie van het bedrijf en de kansen in de markt concentreren op groei, verbetertrajecten of turnarounds.”



Standard Investment staat volgens Schilperoord bekend om haar hands-on aanpak en doelgerichte manier van werken: “Er zijn talloze redenen waarom bedrijven private equity aan boord willen halen. Het kan gaan om groeikapitaal, een opvolgingskwestie, een carve-out of er kan sprake zijn van een urgente kapitaalbehoefte. De grote interesse voor Fonds 4 kan niet los worden gezien van onze uitstekende resultaten en is een bevestiging van het vertrouwen in Standard Investment, onze mensen en werkwijze.”



De sluiting van Standard Investment Fonds 4 volgt op drie exits. Guido Grobbink, partner bij de investeringsmaatschappij: “We hebben de afgelopen maanden drie desinvesteringen gedaan. We hebben met Bron Gascare na 13 jaar onze allereerste deelneming verkocht aan een strategische koper. Daarnaast is Flatfield, een producent van printplaten, overgenomen door een grote Zweedse branchegenoot en hebben we met de verkoop van de Duitse chocoladeproducent Schokinag aan een Maleisisch chocoladebedrijf het laatste bedrijf uit de Varova-portefeuille afgestoten.”



Standard Investment heeft kantoren in Amsterdam en Brussel en is voornemens om een vestiging in Stockholm te openen. Het bedrijf verwacht eind 2020 vanuit het nieuwe fonds de eerste acquisities te doen. Schilperoord: “De impact van de coronacrisis op de economie is natuurlijk enorm en we verwachten dat er de komende periode in toenemende mate vraag zal zijn naar extern kapitaal. De ervaring leert dat zo’n acquisitieproces soms heel snel kan gaan, en de markt weet ons in toenemende mate te vinden als er op korte termijn gehandeld moet worden. De lancering van het Standard Investment Fonds 4 betekent dat we nog sneller kunnen handelen.”



Over Standard Investment



Standard Investment is een investeringsmaatschappij gericht op bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf met een ondernemingswaarde tot EUR 100 miljoen. De in 2004 opgerichte firma heeft kantoren in Amsterdam, Brussel en gelooft in directe en actieve betrokkenheid bij de bedrijven waarin zij participeert. Standard Investment heeft onder meer belangen in Riedel, Synres, Aweta, NKM en Burger King Nederland. Standard Investment beheert met een team van 16 professionals een portefeuille van zeventien bedrijven met in totaal ruim 2.500 medewerkers en een omzet van EUR 800 miljoen. Zie ook: www.standard.nl.



