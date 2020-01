Autobiografie “bezeten” bladenmaker uit de jaren 60 en 70



Op donderdag 30 januari 2020 verschijnt de autobiografie Seksbaron tegen wil en dank van Peter J. Muller (1946) die als 19-jarige aan de wieg stond van Hitweek (“Beter langharig dan kortzichtig”) en daarna met het geruchtmakende blad Candy door de media tot ‘seksbaron’ werd gebombardeerd. De filmrechten zijn inmiddels verworven door productiebedrijf Pellicola in Amsterdam.



Het boek laat zien hoe een jongen uit Amsterdam-Oost die er van droomde journalist te worden, van de beatrevolutie in de seksuele revolutie belandde en zichzelf volkomen kwijt raakte. In een bizar dubbelleven waarin geld geen rol speelde probeert hij zich staande te houden, tot de bom barstte en Muller in een zware depressie raakte. Aan de hand van interviews, dagboeken, brieven, krantenberichten, foto’s en zeven jaargangen Candy ontstaat een onthullend en hilarisch tijdbeeld van een periode uit de geschiedenis waarvan veel jongeren zullen zeggen: ‘Hoe was het in godsnaam mogelijk!?’



De perspresentatie vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 in de bovenzaal van journalistencafé Scheltema, Nieuwezijds Voorburgwal 242 in Amsterdam. De zaal gaat open om 17.30 uur. Medewerking verlenen onder andere seksuoloog/schrijver Jelto Drenth en schrijver/acteur Maarten Spanjer. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan columniste en schrijfster Marith Iedema.