Enghouse Systems neemt Altitude Software over

Overname van Portugees contactcenter vergroot de aanwezigheid in Latijns-Amerikaanse regio's



MARKHAM, ON en LISSABON, Portugal, 31 december 2020 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited heeft vandaag de overname aangekondigd van het in Lissabon, Portugal gevestigde Altitude Software.



Met een jaaromzet van ongeveer $ 30 miljoen, biedt Altitude omnichannel contactcenter-oplossingen voor kleine en grote organisaties, gericht op het uitbesteden van bedrijfsprocessen in het marktsegment Business Process Outsourcing (BPO). De modulaire softwaresuite ondersteunt alle mediakanalen en heeft sterke inkomende en uitgaande mogelijkheden voor contactcenteractiviteiten op eigen locatie of een externe locatie. Meer dan 300 klanten gebruiken Altitude-producten om bedrijfsfuncties in realtime te beheren, waaronder klantenservice, helpdesk, incasso's, telesales en enquêtes.



"Altitude breidt onze aanwezigheid in Latijns-Amerikaanse landen uit - voornamelijk in Spanje, Brazilië, Mexico en nu in Portugal - waardoor we extra kansen binnen deze markten kunnen benutten", aldus Steve Sadler, voorzitter en CEO van Enghouse. "Het verheugt ons om klanten en medewerkers van Altitude in Enghouse te mogen verwelkomen."



"We zijn blij dat onze krachten met die van Enghouse gebundeld worden, vooral vanwege de synergiën tussen beide bedrijven", aldus Alfredo Redondo, CEO van Altitude. "Als geheel kijken we ernaar uit om ons productaanbod uit te breiden naar onze huidige en nieuwe klanten."



Over Enghouse



Enghouse is een Canadees, beursgenoteerd bedrijf dat oplossingen voor bedrijfssoftware levert die gericht zijn op werken op afstand, visuele computers en communicatie voor de volgende generatie software-defined networks (SDN). De tweeledige groeistrategie van het bedrijf is gericht op interne groei en overnames die tot op heden werden gefinancierd uit operationele kasstromen. Het bedrijf heeft een uitstekende financiële situatie, heeft nominale, langlopende schulden en is georganiseerd rond twee bedrijfssegmenten: de "Interactive Management Group" en de "Asset Management Group". Kijk voor meer informatie over Enghouse op www.enghouse.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3023950-1&h=4101058543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023950-1%26h%3D4095604381%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.enghouse.com%252F%26a%3Dwww.enghouse.com&a=www.enghouse.com].



Over Altitude



Altitude, opgericht in 1993, is een wereldwijde leverancier van omnichannel-oplossingen voor een gevestigde klantenkring. De oplossingen helpen bedrijven en organisaties om alle klantinteracties te verenigen en klantgerichter te worden. De softwaresuite beheert in realtime bedrijfsfuncties. zoals klantenservice, helpdesk, incasso's, telesales, enquêtes en meer. Kijk voor meer informatie over Altitude op www.altitude.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3023950-1&h=3030819846&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023950-1%26h%3D4082837786%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.altitude.com%252F%26a%3Dwww.altitude.com&a=www.altitude.com].



Contact: Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.com [mailto:investor@enghouse.com]



