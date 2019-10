David Capdevila benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Atradius N.V.

AMSTERDAM, 31 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Vanaf 1 januari 2020 vervangt hij Isidoro Unda, die na 12 jaar zijn vertrek als Chief Executive Officer bij de verzekeringsmaatschappij heeft aangekondigd.



De Raad van Bestuur van Grupo Catalana Occidente en de Raad van Commissarissen van Atradius N.V. hebben in hun vergadering van 31 oktober 2019 ingestemd met de benoeming van David Capdevila als nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Atradius. Capdevila volgt Isidoro Unda op, die na 12 jaar zijn vertrek als CEO bij de kredietverzekeraar heeft aangekondigd. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2020.



De voorzitter van Grupo Catalana Occidente, José María Serra, bedankte Isidoro Unda voor zijn toewijding gedurende zijn hele carrière binnen de verzekeringsgroep en benadrukte in het bijzonder zijn rol "in de ontwikkeling en consolidatie van Atradius als toonaangevend bedrijf op het gebied van internationale kredietverzekeringen".



Unda werd in april 2007 benoemd tot CEO van Atradius N.V. toen de bedrijven Crédito y Caución en Atradius N.V. hun fusie aankondigden. Hiervoor was Unda sinds 2001 CEO bij Crédito y Caución.



Carrière van de nieuwe CEO



David Capdevila is afgestudeerd in Economie en Bedrijfskunde en heeft een Master in Economie en Business Management van het IESE. Hij trad in 1992 in dienst bij Grupo Catalana Occidente als Director of Organization and Quality en heeft sindsdien verschillende verantwoordelijkheden op zich genomen binnen de Groep en haar verschillende bedrijven.



In 2016 werd hij benoemd tot CEO van Plus Ultra Seguros. Daaraan voorafgaand was hij tussen 2006 en 2013 CEO van Crédito y Caución, en was hij Chief Market Officer (CMO) en lid van de Raad van Bestuur van Atradius tussen 2010 en 2013.



José María Serra prees ook de inzet van David Capdevila. "Ik ben ervan overtuigd dat de benoeming van David als CEO van Atradius de positionering van Atradius als wereldwijde kredietverzekeraar verder zal versterken", aldus Serra.



Over Atradius



Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.



