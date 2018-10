Meer dan 60 debuterende voertuigen nu bevestigd voor AutoMobility LA van de LA Auto Show in november

Audi, Hyundai, Jeep, Kia en Volvo introduceren voertuigen en hebben belangrijk nieuws, november 26-29



LOS ANGELES, 31 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Organisatoren van AutoMobility LA(TM) [https://automobilityla.com/] bij de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) kondigden vandaag de nieuwste voertuigen aan die van 26 tot 29 november geïntroduceerd zullen worden in het Los Angeles Convention Center. Volgens J.D. Power bevindt AutoMobility LA zich in de grootste markt voor auto's, en luxe en groene voertuigen van het land, en blijft het een topplatform voor autofabrikanten voor de lancering van producten, samenwerking en het delen van hun inzichten in de toekomst van het transport.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Bijna de helft van de meer dan 60 debuterende voertuigen op de AutoMobility LA van dit jaar maken hun debuut op het wereldtoneel, waaronder een volledig nieuw voertuig van Hyundai en een pick-uptruck van Jeep. Ook zal Kia naar verwachting meerdere auto's introduceren op het wereldtoneel, waaronder een van de bestverkopende auto's van het merk.



De Duitse fabrikant van luxe voertuigen, Audi, heeft bevestigd dat de e-tron GT-concept 4-deurs elektrische performance coupé op het wereldtoneel wordt geïntroduceerd bij AutoMobility LA, voor professionals in de media en de branche. Het nieuwste concept van Mitsubishi zal op de show ook haar Noord-Amerikaanse debuut maken.



Dit jaar vallen 57% van de debuterende voertuigen van AutoMobility LA binnen verschillende segmenten in de luxe klasse; hierbij horen de nieuwste luxe sedan van Volvo, de volledig nieuwe S60, die op de autoshow ook zal debuteren samen met de volledig nieuwe V60 Cross Country-wagen. De Zweedse autofabrikant heeft ook bevestigd dat haar wereldwijde CEO belangrijke mededelingen zal doen over de progressieve aanpak van transport van het bedrijf, vanuit haar volledig nieuwe display op AutoMobility LA.



De Polaris Slingshot terreinwagen met drie wielen zal ook in verschillende modellen voor 2019 worden geïntroduceerd op de autoshow bij AutoMobility LA, waaronder de S, SL, SLR en nieuwe Grand Touring.



"Auto's worden het hele jaar door ontworpen, aangekocht, getuned, op maat gemaakt en er wordt van genoten hier in Los Angeles", zei Terri Toennies, Executive Vice President en General Manager van AutoMobility LA en de Los Angeles Auto Show. "In een stad die bekend staat om haar autocultuur en passie voor auto's is er geen betere plek om auto's te introduceren, beïnvloeders en het publiek te bereiken, dan de AutoMobility LA en de LA Auto Show."



Meer informatie over de debuterende voertuigen op de show worden in de komende weken gegeven.



Om u in te schrijven voor AutoMobility LA gaat u naar automobilityla.com/register [https://automobilityla.com/register/?utm_source=email&utm_medium=amla-email&utm_campaign=amla-email-regopen-071117].



Na AutoMobility LA zal de 2018 LA Auto Show haar deuren openen voor het publiek, van 30 november tot 9 december. Om kaarten voor de show te kopen gaat u naar laautoshow.com/tickets/ [https://laautoshow.com/tickets/].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM), te worden, de eerste handelsshow waarin de technologie- en de autosectoren samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt van 26-29 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is van 30 november tot 9 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Volg voor het laatste shownieuws en informatie de LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en schrijf u in voor nieuw op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Contact media: Sanaz Marbley/Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmpr.com [mailto:smarbley@jmpr.com] dzahm@jmpr.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/