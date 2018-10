Advanced Markets lanceert bedrijf in VK

Door de FCA gereguleerde entiteit heeft nieuw kantoor in Londen en data center



LONDEN, 31 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Advanced Markets, een verschaffer van institutionele liquiditeit inzake deviezen en prime-of-prime diensten, heeft Advanced Markets (UK) Limited (AM (UK)), een door de FCA gereguleerde onderneming, gelanceerd. De entiteit omvat nieuwe handelsservers in de data centra LD4 en LD5 van Equinix evenals een nieuw kantoor in Londen dat wordt geleid door een veteraan in de sector, Nina Baksh.



"De lancering van onze integrale activiteit in Londen is een belangrijke stap in de mondiale strategie van het bedrijf," zei Anthony Brocco, oprichter en algemeen directeur van Advanced Markets. "Op deze manier kunnen wij een betere dienstverlening verzekeren voor onze institutionele broker- en fondsenbeheerklanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, door te zorgen voor een regionale matching motor die volledig is dwars gekoppeld met onze bancaire en niet-bancaire liquiditeitsverschaffers."



Volgens de bepalingen van zijn FCA-registratie kan AM (UK) enkel handelen als een Matched Principal Broker, wat betekent dat het elke klanttransactie moet koppelen aan een compenserende transactie met een liquiditeitsverschaffer. Dit model beperkt niet alleen maar het marktrisico van de firma, maar ook stemt het de belangen van de firma af op die van de klanten.



Verder is AM (UK) beperkt tot het handelen met enkel bekwame professionele tegenpartijen, overeenkomstig het mondiale beleid van het bedrijf.



Gebruikmakend van Direct Market Access (DMA/STP), het liquiditeitsmodel van Advanced Markets waarvan het bedrijf de pionier was bij de lancering in 2006, kunnen deelnemers in deviezenmarkten anoniem transacties verrichten betreffende prijzen die de leidende liquiditeitsverschaffers streamen in een volledig transparante en anonieme marktstructuur. De combinatie van het DMA/STP-model van het bedrijf en zijn robuuste lage latentie verhandelingsinfrastructuur hebben de participatie van leidende brokers, fondsenbeheerders en andere instellingen aangedreven.



Over Advanced Markets



Advanced Markets is een wholesale-aanbieder van prime-of-prime liquiditeit, krediet- en technologieoplossingen voor banken en brokers in de hele wereld. De producten van het bedrijf ondersteunen verhandeling met directe markttoegang in spot deviezen en edele metalen, evenals contracts for differences (CFD) betreffende een reeks financiële en commodity producten. Voorts levert het spot deviezen-, edele metalen- en CFD-verhandeling en kredietoplossingen en -diensten aan fondsenbeheerders, commodity verhandelingsadviseurs en zakelijke klanten.



Via zijn wholesale-klantenbestand dient de liquiditeit van Advanced Markets uiteindelijk meer dan 40.000 institutionele en individuele klanten in meer dan 30 landen wereldwijd. (Het bedrijf werkt niet rechtstreeks met retail-verhandelaars.)



Advanced Markets is gezamenlijk eigendom van Macquarie Americas Corp Inc. (een 100%-dochteronderneming van Macquarie Bank), BGC Partners en het bedrijfsmanagement.



Contacten met de Media: info@advancedmarkets.com [mailto:info@advancedmarkets.com] +1 704 544 9446



Web site: http://www.advancedmarketsfx.com/