Succesvolle obligatieronde Fastned

Snellaadbedrijf haalt ruim 11 miljoen euro op voor uitbreiding Europees netwerk



Fastned, dat bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations heeft ruim 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. De opbrengsten van deze uitgifte zijn bedoeld om verdere groei te faciliteren en het netwerk uit te breiden in Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.



Vanaf donderdag 11 oktober tot en met dinsdag 30 oktober konden investeerders inschrijven op de obligaties. De obligaties keren 6% rente per jaar uit gedurende de looptijd van 5 jaar. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd.



Bart Lubbers, mede-oprichter van Fastned: "Ruim 5.000 mensen hebben nu geïnvesteerd in Fastned. Deze mensen geloven in onze missie en in ons bedrijf. Ze zien de groei van elektrisch rijden versnellen. Waar onze stations vroeger een paar bezoekers per dag hadden staan er nu vaak een paar auto's tegelijk te laden. Ons beste station trekt inmiddels al ruim 100 bezoekers per dag! Dit is nog maar het begin en mensen zien dat."



De missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen opladen. Fastned heeft reeds een netwerk van 78 stations in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er momenteel 15 snellaadstations in aanbouw. Met de opbrengsten van deze uitgifte kan het netwerk in 2019 verder worden uitgebreid met meer stations en snellere laders.



Dat er veel vraag is naar snelladen blijkt uit het feit dat Fastned de afgelopen jaren met ongeveer 10% maand-op-maand is gegroeid; veel sneller dan de markt. In september bereikte het netwerk van snellaadstations operationeel break-even. Dit betekent dat de operationele kosten van de stations nu worden gedekt door de inkomsten op die stations.



Algemene informatie Fastned



Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 78 snellaadstations operationeel in Nederland en Duitsland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.



De realisatie van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. Fabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto's. Het aantal elektrische auto's op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van morgen. Voor meer informatie ga naar http://www.fastned.nl.



