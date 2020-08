No. 1 op de Green500 - Supermicro en Preferred Networks (PFN) werken samen om de meest efficiënte supercomputer ter wereld te ontwikkelen

Deep Learning Supercomputer MN-Core(TM) behaalt record 21.11 Gigaflops per watt op basis van werkelijke wetenschappelijke applicatiebenchmarks



SAN JOSE, Californië, 31 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, kondigde vandaag aan dat zijn samenwerking met Preferred Networks als nummer 1 verkozen werd tijdens de halfjaarlijkse sectorbeoordeling van Green500 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2902900-1&h=2494410078&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902900-1%26h%3D2405638943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.top500.org%252Fnews%252Ftop500-certificates-top-ranking-systems-55th-list%252F%26a%3DGreen500&a=Green500]. De MN-3 behaalde een record van 21.11Gigaflops per watt tijdens een benchmark-run die een totale prestatie van 1,62 Petaflops opleverde. Deze efficiëntie is 15% hoger dan het voorgaande Green500-record van 18.404 Gflops/W, dat in juni 2018 tot stand kwam.



https://mma.prnewswire.com/media/1245617/MN_3_Certificate_Green500.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1245617/MN_3_Certificate_Green500.jpg]



"Supermicro was verheugd om met PFN te kunnen samenwerken aan dit uitzonderlijke systeem, waarbij de machine leaning (ML) en deep learning (DL)-toepassingen alsmede energie-efficiëntie ondersteund werden," aldus Charles Liang, CEO en voorzitter van Supermicro. "De internationale erkenning door Green500 bevestigt dat Supermicro uitzonderlijke producten levert - bronbesparend is, een superieur ontwerp het en een hoge betrouwbaarheid op de markt kent."



PFN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2902900-1&h=4009254218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902900-1%26h%3D3044360004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpreferred.jp%252Fen%252F%26a%3DPFN&a=PFN] en Supermicro werkten samen om deze aangepaste server te ontwikkelen, die een breed scala aan toepassingen afhandelt waarvoor ultrasnelle communicatie een vereiste is. PFN, gevestigd in Japan, streeft ernaar om complexe problemen op te lossen die gebruik maken van deep learning, robotica en andere geavanceerde technologieën.



"We zijn erg blij dat we met Supermicro kunnen samenwerken. Supermicro heeft heel nauw met ons samengewerkt tijdens de bouw van MN-3, die nu erkend is als de meest energie-efficiënte supercomputer ter wereld," aldus Yusuke Doi, VP Computing Infrastructure bij Preferred Networks. "We kunnen uitstekende prestaties leveren voor een fractie van het vermogen dat voorheen nodig was voor zo'n grote supercomputer."



De oplossing van PFN is gebaseerd op de GPU-server van Supermicro en maakt gebruik van Intel(®) Xeon(®) CPU's, en MN Core Boards, ontwikkeld door Preferred Networks. Dit geavanceerde systeem biedt tot 6TB aan DDR4-geheugen, en meerdere GPU's of versnellers, en onderlinge verbindingen die ultrasnelle communicatie tussen GPU's mogelijk maken.



PFN Supercomputer



De PFN Supercomputer kan een groot aantal gebruikers gelijktijdig bedienen. De eerste cluster bestond uit 48 servers, vier verbindingsknooppunten, en vijf 100GbE-schakelaars. In totaal waren er 2.080 CPU-kernen, gehuisvest in een 7U hoge rack-unit.



Kom meer te weten [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2902900-1&h=25881709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902900-1%26h%3D1415851034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsuccess-story%252Fgreen500-number1%26a%3DLearn&a=Kom+meer+te+weten] over de Green500 supercomputer.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



