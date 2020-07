EDM Council lanceert Cloud Data Management Work Group om best practices te ontwikkelen voor een versnelde adoptie van de cloud

NEW YORK en LONDEN, 31 juli 2020 /PRNewswire/ -- EDM Council, de toonaangevende brancheorganisatie voor gegevensbeheer, heeft de Cloud Data Management Capabilities (CDMC) Best Practices Work Group gelanceerd. In deze groep zitten Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud en Microsoft Azure, evenals meer dan 20 toonaangevende bedrijven in de financiële sector. De werkgroep is opgericht om een open-source CDMC Best Practice Framework te ontwikkelen om de acceptatie van de cloud te versnellen en de bijbehorende controles te automatiseren. De werkgroep van de EDM Council wordt gezamenlijk voorgezeten door Morgan Stanley en Refinitiv, en het projectbeheer wordt verzorgd door Capco.



Cloudimplementaties worden doorgaans geconfronteerd met een reeks complexe uitdagingen op het gebied van data, technologie, uitvoer en controle. Het ontbreekt de industrie ook aan een gemeenschappelijk volledig kader voor best practices voor cloud-databeheer. De werkgroep zal deze lacunes aanpakken door een open-source best-practice kader te ontwikkelen op basis van het Data Management Capability Assessment Model (DCAM(®)) van EDM Council. DCAM is een formeel kader dat wordt gebruikt om de databeheercapaciteiten van een bedrijf te beoordelen en wordt onderhouden door de EDM Council. DCAM maakt gebruik van een consistent scoringsmodel dat is goedgekeurd door 60% van de financiële organisaties wereldwijd die databeheersystemen gebruiken.



Hoewel het initiatief momenteel gericht is op de financiële-dienstensector, zal het over meerdere bedrijfstakken worden uitgebreid om bedrijven in verschillende branches te helpen bij het navigeren door een steeds complexere cloud-adoptie. Gegevensbeveiliging en privacyregels worden wereldwijd steeds belangrijker, nu de COVID-19-pandemie bedrijven heeft gedwongen om op afstand te werken en bedrijfsstrategieën te herzien. Dit heeft de kosten en de margedruk verhoogd, waardoor bedrijven de acceptatie van de cloud moeten versnellen en nieuwe databeheerpraktijken moeten benutten.



"We maken een transformatie door op het gebied van databeheer. De industrie ontwikkelt snel de behoefte om veilig toegang te krijgen tot en waarde te halen uit exponentiële gegevensvolumes via de cloud", aldus John Bottega, President van EDM Council. "Het is absoluut noodzakelijk dat bedrijven best practices op het gebied van gegevensbeheer in hun cloudstrategieën implementeren. We zijn ervan overtuigd dat de CDMC-werkgroep een belangrijke rol zal spelen bij het ontwikkelen van dit best practice-kader waar alle industrieën baat bij zullen hebben."



