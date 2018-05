Olijfolieproducenten uit Spanje en de Europese Unie lanceren 'Olive Oil World Tour', een nieuwe wereldwijde promotiestrategie

MADRID, May 31, 2018 /PRNewswire/ --



Een drievoudig Europees programma om olijfolie te promoten in de Europese Unie, Azië en de Verenigde Staten. Een driejarig programma om een wereldwijde impact van 3.800 miljoen te genereren. "Let's Make a Tastier World" is het motto dat zich richt op reizigers die uitgenodigd worden om te genieten van een product waarin Europa de onbetwiste leider is: olijfolie.



Olijfolie uit Spanje maakt geschiedenis met drie ambitieuze promotieprogramma's die medegefinancierd worden door de Europese Unie en die onder dezelfde strategie in drie continenten (Europa, Azië en Amerika) en negen landen (Spanje, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, China, Japan, Taiwan en de Verenigde Staten) worden gelanceerd. Dit initiatief "Olive Oil World Tour" heeft een enorme omvang. Geschat wordt dat het in drie jaar een impact van 3.800 miljoen zal bereiken.



Klik hier om het multimedia-persbericht te lezen: https://www.multivu.com/players/uk/8338951-olive-oil-world-tour



Vorig jaar kwam bijna 70% van de wereldwijd geconsumeerde olijfolie uit Europese olijfgaarden. Ondertussen consumeert Europa iets meer dan 52% van alle olie in de wereld. Deze cijfers vertellen ons iets over het voedingsproduct dat we over de hele wereld exporteren. Een product met een immense markt. We moeten niet vergeten dat de consumptie per jaar slechts 400 gram per inwoner van de planeet is. Sterker nog, olijfolie maakt in feite maar iets meer dan 1,5% uit van het totale verbruik van plantaardige vetten in de wereld. Boven alles heeft het een aantal eigenschappen waardoor het een uniek voedingsproduct is, een fundamentele pijler van het mediterrane dieet, dat door de UNESCO is uitgeroepen tot Immaterieel erfgoed van de mensheid.



De Europese Unie en de kolomorganisatie van de Spaanse olijfolie bundelen hun inspanningen in dit ambitieuze project via het merk Olive Oil from Spain. Zij presenteren dit voedingsproduct dat een embleem is van Europese uitmuntendheid aan consumenten over de hele wereld. De driejarige reis is vandaag op de Europese markt begonnen met de lancering van de eerste acties die voornamelijk gericht zijn op consumenten in Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland.



Over land, over zee en door de lucht



De OliveOil World Tour zal een complete agenda ontwikkelen om reizigers en fijnproevers van over de hele wereld te veranderen in fans van olijfolie. Met dit doel is communicatie gepland via referentieluchtvaartmaatschappijen, in-flighttijdschriften, geofencing, overeenkomsten met influencers en een multi-channel online strategie met een website en eigen sociale media-profielen. Reizigers hebben "A Tastier World" tot hun beschikking in de Olive Oil Lounge op de belangrijkste luchthavens, treinstations en zeehavens over de hele wereld. Het beste hulpmiddel om aan te sluiten bij de informatie, voor een complete ervaring van alle zintuigen, dankzij een spectaculair display met veel verwijzingen naar extra vergine olijfolie (de oleoteca) en met proeverijen van dit unieke voedingsproduct.



http://www.oliveoilworldtour.eu



https://www.instagram.com/oliveoilworldtoureu



https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/697089/Olive_Oils_from_Spain.jpg )



CONTACT: Ramon Arias: +34-915062860