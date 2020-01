Truist maakt resultaten over vierde kwartaal 2019 bekend

$ 702 miljoen winst, of $0,75 per verwaterd aandeel



CHARLOTTE, Noord-Carolina, 31 januari 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation heeft vandaag de resultaten over het vierde kwartaal van 2019 bekendgemaakt. Deze resultaten voor Truist weergeven de BB&T-erfenis voor de voltooiing van de fusie en de resultaten van zowel BB&T als SunTrust vanaf de fusiedatum. De gelijkwaardige fusie die resulteerde in de oprichting van Truist werd voltooid op 6 december 2019.



Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 702 miljoen, een daling van 6,9 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar vanwege met de fusie gerelateerde kosten. De winst per verwaterd aandeel was $ 0,75 voor het vierde kwartaal van 2019, een daling van 22,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het vierde kwartaal leverden een jaarlijks rendement op gemiddelde activa (ROA) op van 0,95%, een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROCE) van 7,33 procent, en een jaarlijks rendement op het zichtbare eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROTCE) van 12,91 procent.



Het aangepaste netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders was $ 1,0 miljard, of $ 1,12 per verwaterd aandeel, met uitzondering van de fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 223 miljoen ($ 176 miljoen na belastingen), met de fusie samenhangende incrementele bedrijfskosten van $ 101 miljoen ($ 79 miljoen na belastingen), waardevermindering van effecten van $ 116 miljoen ($ 90 na belastingen), gedeeltelijk gedekt door het effect na belastingen uit de verkoop van woninghypotheken ter waarde van $ 1 miljoen. De aangepaste verwaterde winst per gewoon aandeel groeide met $ 0,05 vergeleken met het derde kwartaal van 2019. De aangepaste resultaten leverden een jaarlijks ROA van 1,40 procent, een jaarlijks ROCE van 10,84 procent, en een jaarlijks ROTCE van 18,60 procent.



"De succesvolle voltooiing van onze fusie is te danken aan het harde werk van duizenden Truist-teamleden en ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Wij zijn momenteel bezig met de integratie en de uitvoering en dat verloopt soepel. Hoewel het vierde kwartaal enkele voor de fusie noodzakelijke kosten bevat, is onze onderliggende prestatie sterk. De inkomsten op basis van belastbaar-equivalent voor het vierde kwartaal van 2019 waren in totaal $ 3,7 miljard en het aangepaste netto-inkomen bedroeg $ 1 miljard," aldus Voorzitter en Chief Executive Officer van Truist Kelly S. King.



"We behaalden deze maand keer op keer belangrijke mijlpalen die Truist tot leven brengen, zowel voor onze klanten als voor onze teamleden. We deelden Truist's doel, missie en waarden, die positief zijn aanvaard door onze teamleden. Ons doel is om te inspireren en het bouwen van betere levens en samenlevingen is de reden van ons bestaan en het uitgangspunt van al onze beslissingen," aldus King. "Ons doel is ingebed in onze visuele merkidentiteit die ook deze maand is uitgerold. In ons nieuwe monogramlogo en onze kleuren, zijn elementen te zien die het verleden van onze ondernemingen erkennen en geven een signaal over de manier waarop wij een onderscheidende mix leveren van touch en technologie voor het opbouwen van een diepere vertrouwensrelatie met onze klanten."



Hoogtepunten in de prestaties in het vierde kwartaal van 2019





-- Winst per verwaterd gewoon aandeel was $ 0,75



-- Gelijkwaardige fusie voltooid op 6 december 2019



-- Herstructureerde balans voor versterking van kredietkwaliteit en

verbetering van liquiditeit, rentegevoeligheid en rendement op kapitaal



-- Inkomsten op basis van belastbaar-equivalent was $ 3,7 miljard voor het

vierde kwartaal van 2019



-- Niet-rentedragende uitgaven bedroegen $ 2,6 miljard voor het vierde

kwartaal van 2019



-- De activakwaliteit blijft sterk; economische en politieke onzekerheid

zorgen voor risico



-- De kapitaalniveaus bleven sterk vergeleken met de voorgeschreven niveaus

voor goed gekapitaliseerde banken

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgedreven bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening dat is toegewijd aan inspireren en het bouwen van betere levens en samenlevingen. Met een door BB&T en SunTrust gedeelde geschiedenis van 275 jaar, bedient Truist ongeveer 10 miljoen huishoudens met een leidend marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder detailhandel, kleinbedrijf en commercieel bankieren; activabeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; zakelijk en institutioneel bankieren; verzekeringen; hypotheken; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening en vermogensbeheer. Met de hoofdvestiging in Charlotte, Noord-Carolina, is Truist de op vijf na grootste commerciële bank in de VS met totale activa ter waarde van $ 473 miljard per 31 december 2019. Truist Bank is FDIC-lid. Kijk voor meer informatie op Truist.com.



Kapitaalratioʹs en rendement op risicogewogen activa zijn voorlopig.



Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van Truist gebruikt deze ʹnon-GAAPʹ-maatstaven in de analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en de effecten aantonen van de aanzienlijke items in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van Truist gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven nuttig kunnen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:





-- De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in die zin dat dat ze

winsten (verliezen) op afschrijving van immateriële activa,

fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen

buiten beschouwing laten. Het management van Truist gebruikt deze

maatstaf in de analyse van de prestatie van het bedrijf. Het management

van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in

de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de

resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen

vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen van de

aanzienlijke baten en lasten laten zien.

-- Kernkapitaal en andere relevante maatstaven zijn non-GAAP-maatstaven die

de impact van immateriële activa, de netto uitgestelde belastingen en

de gerelateerde afschrijvingen buiten beschouwing laten. Deze maatstaven

zijn nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als

intern ontwikkelde bedrijfsprestaties. Het management van Truist

hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement

te beoordelen in relatie tot de balansrisicoʹs en gelooft dat

investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.

-- De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge

aanpast om de impact van purchase accounting uit te sluiten. De purchase

accounting markeringen en gerelateerde afschrijving voor a) de van de

FDIC verworven effecten in de acquisitie van de Colonial Bank en b)

leningen, deposito's en lange termijn schulden van SunTrust, Susquehanna

en National Penn zijn uitgesloten om hun opbrengsten te benaderen op de

waarden voor de fusie en acquisitie. De rentebaten voor aangekochte,

onvolwaardige leningen passen de aanwas van de netto rente-omkering aan,

wat de van de klant ontvangen rente benadert. Het management van Truist

gelooft dat de aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge

voor bepaalde activa en overgenomen passiva investeerders nuttige

informatie verschaft in relatie tot de prestatie van Truistʹs

rentedragende activa.

-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel is non-GAAP in die zin dat

het fusiegerelateerde en reorganisatiekosten en andere geselecteerde

items, na aftrek van belasting, buiten beschouwing laat. Het management

van Truist gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestatie van het

bedrijf. Het management van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter

inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid

vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en dat het

daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.

-- De aangepaste operationele hefboomratio is non-GAAP in die zin dat deze

winsten (verliezen) op afschrijving van immateriële activa,

fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen

buiten beschouwing laten. Het management van Truist gebruikt deze

maatstaf in de analyse van de prestatie van het bedrijf. Het management

van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in

de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de

resultaten in voorliggende periodes, en dat het daarnaast de gevolgen

van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.

-- De aangepaste prestatieratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze

fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, bepaalde elementen en, in het

geval van rendement op het zichtbare eigen vermogen van gewone

aandeelhouders afschrijving van immateriële activa buiten beschouwing

laten. Het management van Truist gebruikt deze maatstaven in de analyse

van de prestatie van het bedrijf. Het management van Truist gelooft dat

deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten

en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende

periodes, en dat het daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en

lasten laat zien.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest direct vergelijkbare GAAP-maatstaf is ingesloten in de appendix van Truist's Winstpresentatie over het Vierde Kwartaal van 2019, dat beschikbaar is op https://ir.truist.com/earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2706596-1&h=1160174456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2706596-1%26h%3D525774816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings&a=https%3A%2F%2Fir.truist.com%2Fearnings].



Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van Truist. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen.



Voorspellende verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar weerspiegelen de verwachtingen en aannames van het management wat betreft Truist's activiteiten, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Deze verklaringen zijn onderhavig aan inherente onzekerheden, risicoʹs en moeilijk te voorspellen veranderingen in omstandigheden. Daarom kunnen Truist's werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de in de voorspellende verklaringen overwogen resultaten. Er is geen verzekering dat enige lijst met risicoʹs en onzekerheden of risicofactoren compleet is, maar belangrijke factoren die de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen doen verschillen met die genoemd in de voorspellende verklaringen zijn zowel onder meer de volgende, maar niet uitgesloten tot, als de risicoʹs en onzekerheden die uitgebreider worden besproken onder Item 1A-Risicofactoren in ons Jaarrapport op Formulier 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 31 december 2018, en in Truist's alle latere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission:





-- risico's en onzekerheden in relatie tot de fusie van BB&T en SunTrust,

waaronder het vermogen om de bedrijven succesvol te integreren of de

geanticipeerde voordelen van de fusie te realiseren;

-- uitgaven in relatie tot de fusie van BB&T en SunTrust;

-- teruglopende deposito's, klantverlies of inkomstenverlies volgend op

voltooide fusies of acquisities kunnen groter zijn dan voorzien;

-- veranderingen in de rentetarieven, waaronder vervanging van LIBOR als

een rentebenchmark, die een nadelige invloed kunnen hebben op Truist's

inkomsten en uitgaven, de waarde van activa en obligaties, en de

beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;

-- volatiliteit in hypotheekproductie en onderhoudsinkomsten, en

waardeveranderingen van Truistʹs onderhoudsactiva en hypotheken

aangehouden voor verkoop als gevolg van veranderende rentes;

-- vermogen van het management om kredietrisico effectief te managen;

-- onvermogen toegang te krijgen tot kortetermijnfinanciering of

liquiditeit; =

-- verlies van cliëntendeposito's, wat leidt tot groei van Truist's

financieringskosten;

-- veranderingen in Truist's kredietbeoordelingen, wat kan leiden tot

hogere kosten voor financiering of de toegang tot kapitaalmarkten kan

beperken;

-- additionele kapitaal- of liquiditeitsvereisten als resultaat van de

fusie van BB&T en SunTrust;

-- regelgevende zaken, procesvoering of andere juridische acties, die onder

andere kunnen resulteren in kosten, boetes, sancties, beperkingen op

Truist's zakelijke activiteiten, imagoschade of andere nadelige

gevolgen;

-- risicoʹs met relatie tot het initiëren en verkopen van hypotheken,

inclusief terugkoop en eisen tot schadevergoeding van kopers in relatie

tot verklaringen en garanties op verkochte leningen, die kunnen

resulteren in de toename van de hoeveelheid verliezen voor teruggekochte

leningen;

-- falen in het uitvoeren van strategische of operationele plannen,

waaronder de mogelijkheid om succesvol fusies en acquisities te

volbrengen en/of te integreren;

-- risico's met relatie tot Truist's rol als leningbeheerder, waaronder een

toename in de omvang of kosten van de diensten die Truist moet uitvoeren

zonder een corresponderende groei in Truist's service fee, of een breuk

in Truistʹs verplichtingen als beheerder; =

-- negatieve publieke opinie, die schade kan aanrichten aan Truist's

reputatie;

-- groeiende controle inzake Truist's consumenten verkooppraktijken,

trainingspraktijken, ontwerp van aanmoedigingspremies en bestuur;

-- concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, waaronder toegenomen

concurrentie door producten en diensten van niet-bancaire financiële

technologiebedrijven, kunnen Truistʹs klantenbasis doen krimpen, ervoor

zorgen dat Truist de prijzen voor haar diensten en producten verlaagt om

marktaandeel te behouden of anderszins een nadelige impact heeft op

Truist's zaken of bedrijfsresultaat;

-- Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als

reactie op trends in de sector of technologische ontwikkelingen die

marktacceptatie en wettelijke goedkeuring krijgen; =

-- Truist's success is afhankelijk van de expertise van essentieel

personeel, en als deze individuen vertrekken of hun rol veranderen

zonder effectieve vervanging, wat kan worden verergerd terwijl Truist

doorgaat met de integratie van de uitvoerende managementteams van BB&T

en SunTrust, of als we niet in staat zijn om gekwalificeerd personeel

aan te nemen en te behouden, kunnen Truist's activiteiten en

integratie-inspanningen daar negatieve gevolgen van ondervinden;

-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen

kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen Truist

opereert; =

-- veranderende regelgevende normen, onder meer met betrekking tot kapitaal

en liquiditeit, en resultaten van wettelijke onderzoeken, kunnen

nadelige gevolgen hebben voor Truistʹs financiële situatie en

bedrijfsresultaat;

-- boekhoudprincipes en -processen maken dat het management schattingen

moet doen over onzekerheden;

-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of

regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan

resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een

teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;

-- risicobeheersmaatregelen en functies voor managementtoezicht kunnen

risico's onvoldoende aanwijzen of aanpakken;

-- negatieve uitkomst van juridische procedures en andere claims of

reglementaire en andere overheidsonderzoeken of inlichtingen kunnen

resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties,

restricties op Truist's activiteiten of mogelijkheden om haar

activiteiten uit te breiden en andere negatieve consequenties, die

allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve impact

kunnen hebben op financiële situatie of de bedrijfsresultaten;

-- concurrenten van Truist kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben

en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te

concurreren dan Truist. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere

regelgeving dan Truist;

-- het onvermogen om Truist's concurrentiepositie te behouden of te

versterken met betrekking tot technologie, of het er nou niet in slaagt

te anticiperen op klantverwachtingen of omdat technologische

ontwikkelingen niet presteren zoals verwacht of niet tijdig zijn

uitgerold of door andere redenen, kan erin resulteren dat Truist

marktaandeel verliest of meer kosten maakt;

-- fraude of wangedrag door interne of externe partijen, dat Truist niet

kan voorkomen, opsporen of mitigeren;

-- operationele of communicatiesystemen, waaronder systemen die worden

gebruikt door verkopers of andere externe partijen, kunnen falen of het

doelwit zijn van een inbraak of cyberaanval, die, als die succesvol is,

Truist's financiële situatie of bedrijfsresultaat negatief kan

beïnvloeden;

-- veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacken,

social engineering-aanvallen met Truist's werknemers en klanten als

doelwit, malware-aanvallen of pogingen tot gegevensvervalsing en

identiteitsdiefstal, kunnen resulteren in de openbaarmaking van

vertrouwelijke informatie, met negatieve gevolgen voor Truist's

activiteiten of reputatie of kunnen aanzienlijke juridische of

financiële gevolgen hebben;

-- natuurrampen en andere catastrofes, waaronder terroristische daden,

kunnen nadelige effecten hebben op Truist, onder andere door het

aanzienlijk verstoren van Truist's activiteiten of de mogelijkheid of

bereidheid van cliënten om een beroep te doen op Truist's producten en

diensten;

-- grootschalige systeemstoringen, veroorzaakt door falende kritieke

interne systemen of kritieke diensten die zijn verleend door derde

partijen, kunnen een negatieve invloed hebben op Truist's financiële

situatie en de bedrijfsresultaten;

-- door boekhoudprincipes en -processen is het nodig dat het management

schattingen doet over onzekerheden;

-- dalende marktwaarden van Truist's aandelen en aanhoudende nadelige

economische omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat wij ons

genoodzaakt zien onze goodwill geheel of gedeeltelijk af te boeken; en

-- nieuwe belastingrichtsnoeren of verschillen in de interpretatie van

fiscale wet- en regelgeving.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum dat ze zijn gedaan. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is Truist niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen.



