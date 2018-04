's Werelds 1e beautycampagne met modellen met verstandelijke beperking

Beautymerk Mylène zet modellen met een verstandelijke beperking in



"Samen zijn we mooier!" Dat viert Mylène vandaag met de lancering van haar nieuwe #lovely-collectie. Vier atleten (twee Nederlanders en twee Belgen) van Special Olympics stralen in de spotlights van de voorjaarscampagne van het Belgische beautymerk.



#lovely-campagne voor een open blik



Mylène is het eerste beautymerk dat kiest voor vier modellen met een verstandelijke beperking om de nieuwe collectie te promoten. Twee modellen, Jordan Beute en Femke Bongers, zijn Special Olympics sporters uit Nederland. “We willen samen met Special Olympics tonen dat hun atleten -zoals iedereen- een plaats verdienen in de maatschappij én de spotlights”, zegt Alain Duperray, CEO van Mylène. “We hopen dat onze #lovely-campagne bijdraagt aan een open blik, en het besef dat een beperking niet is wie je bent. Het zou fantastisch zijn als we collega-merken in Nederland en België inspireren ook mensen met een verstandelijke beperking te includeren in hun beautycampagnes”, aldus Duperray. “Via sport streeft Special Olympics Nederland al jaren naar een inclusieve samenleving, maar er valt nog veel te winnen. Dat Mylène onze sporters inzet in hun nieuwe beautycampagne, en zo patronen doorbreekt, is geweldig”, aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland.



Plek in de spotlights en op het sportpodium



“Als partner van Special Olympics kunnen wij mensen met een verstandelijke beperking bij onze 3.500 verkopers en al hun klanten op 220 party’s per dag een plaats in de spotlights geven. Wij geloven in ‘samen mooier’ en dat vieren we offline én online”, vertelt Duperray. Daarnaast doneert het Belgische bedrijf een deel van de opbrengst van de #lovely-collectie aan Special Olympics zodat atleten het hele jaar van hun sport kunnen genieten. “Als ik in een beautycampagne kan stralen, dan kan ik dat straks ook tijdens de Nationale Spelen!” aldus atleet Femke, die van 8 tot en met 10 juni meedoet aan de Special Olympics Nationale Spelen in de Achterhoek.



Een vaste plek in Mylène-campagnes



Modellen met een verstandelijke beperking krijgen vanaf nu een vaste plek in de campagnes van Mylène, naast en samen met andere modellen. “We zijn structureel partner van Special Olympics en dat betekent ook een structurele ondersteuning van hun missie. Vanaf vandaag zal men vaker een model met een verstandelijke beperking tegenkomen in bijvoorbeeld onze make-up tutorialvideo’s, op de catwalk bij de verkooplanceringen voor onze consulenten en op ons campagnebeeld”, zegt Duperray.



Mylène is ‘samen mooier’. Dat begon in 1965 met de ontwikkeling van beautyproducten in eigen laboratorium, om in 1972 de Home-afdeling toe te voegen. Sinds 2017 is de homeparty compleet met accessoiresafdeling Style. Inmiddels ontwikkelt en produceert Mylène in haar eigen laboratorium en fabriek (nieuwe) producten voor fans in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Sinds de oprichting brengt het Belgische bedrijf mensen samen, iedere dag opnieuw op homeparty’s of interactieve Beauty/Home/Style-workshops onder leiding van professionele consulenten. Zo maken 120 medewerkers en 3.500 zelfstandige consulenten elke dag de wereld ‘samen mooier’ met de kwaliteitsproducten van Mylène.