Gezamenlijk de nacht tegemoet voor het goede doel

Het Epilepsiefonds organiseert dit jaar de Epilepsie Night Walk ter ere van het 125-jarig bestaan van het fonds. Deze wandeltocht vindt plaats op vrijdagavond 26 oktober, rondom het klooster ‘Providentia’ bij Kempenhaeghe Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Gezamenlijk wandelen de deelnemers de nacht tegemoet.



“We vonden het heel belangrijk dat de activiteit geschikt zou zijn voor iedereen”, aldus Marissa Piso, coördinator Communicatie bij het Epilepsiefonds en initiator van de Epilepsie Night Walk. “Met een wandeltocht waarvan de kortste afstanden ook geschikt zijn voor rolstoelen, is dat zeker gelukt. Iedereen kan meedoen. Daarmee past deze wandeltocht heel goed bij de wijk Kloostervelden in Sterksel, waar mensen met complexe epilepsie begeleid wonen in een gewone wijk.



Bijzonder tintje



“Het belooft niet zomaar een wandeltocht te worden”, gaat Piso verder. “We zorgen voor allerlei bijzondere elementen langs de route. Het wordt veel meer dan alleen een wandeling: het wordt een ervaring.” De Epilepsie Night Walk past zo binnen een rijtje mooie jubileumactiviteiten die het Epilepsiefonds dit jaar organiseert.



Meer onderzoek naar epilepsie



Deelnemers aan de Epilepsie Night Walk hebben de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar epilepsie. Dat is hard nodig, want epilepsie is nog steeds niet te genezen. Een diagnose epilepsie is daarmee een diagnose vol onzekerheid. Piso: “Voor een deel van de mensen hebben we nog geen goede behandeling kunnen ontwikkelen. Hoe mooi zou het zijn als we met deze wandeltocht zoveel geld op kunnen halen dat we dat kunnen veranderen?”



Meelopen?



Ook meelopen met de Epilepsiefonds Night Walk? Op www.epilepsienightwalk staat meer informatie over het evenement zelf en kun je je eigen ticket kopen. Dus haal je wandelschoenen uit het vet en tot 26 oktober!